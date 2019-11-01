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Комментариев: 191715
Написано: 212773


Блины на пиве с молоком. Ох, и вкусные!

Пятница, 01 Ноября 2019 г. 06:04 + в цитатник

Блины на пиве с молоком. Ох, и вкусные!

3925311_Blini_na_pive_s_molokom (640x360, 136Kb)
 
ИНГРЕДИЕНТЫ
куриные яйца - 2 шт.
пиво (не крепкого) - 1 ст.
молоко - 1 ст.
мука - 1 ст.
сахар - 1 ст.л.
соль - 1 щепотка
сода - 1/2 ч.л.
растительное масло - 4 ст.л.
 
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. В миску разбиваем яйца, добавляем сахар и щепотку соли.
 
Взбиваем эту смесь миксером.
 
2. Теперь к взбитым яйцам добавляем молоко, пиво и соду.
 
И опять все перемешиваем миксером.
 
3. Добавляем в миску муку (перемешиваем).
 
Затем добавляем растительное масло и взбиваем наше тесто.
 
4. Жарим блины на сковороде до золотистого цвета.
https://www.koolinar.ru/recipe/view/151762
Рубрики:  Рецепты/любимые рецепты
Метки:  


Процитировано 52 раз
Понравилось: 31 пользователям
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Валентина-л   обратиться по имени Пятница, 01 Ноября 2019 г. 06:21 (ссылка)
Спасибо.
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Пятница, 01 Ноября 2019 г. 12:00ссылка
LediLana
Приятного аппетита, Валентина!
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galina1606   обратиться по имени Пятница, 01 Ноября 2019 г. 08:17 (ссылка)
Благодарю!
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Пятница, 01 Ноября 2019 г. 12:00ссылка
LediLana
Приятного аппетита!
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Ирина_ЛиМин   обратиться по имени Пятница, 01 Ноября 2019 г. 08:44 (ссылка)
О! Спасибо!
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Пятница, 01 Ноября 2019 г. 11:59ссылка
LediLana
Приятного аппетита, Ирина!
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vit4109   обратиться по имени Пятница, 01 Ноября 2019 г. 10:34 (ссылка)
Доброе утро!
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Пятница, 01 Ноября 2019 г. 11:59ссылка
LediLana
Доброго дня!
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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 01 Ноября 2019 г. 12:13 (ссылка)
Картинки по запросу анимация с началом ноября красивые коллажи
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emuchka   обратиться по имени Пятница, 01 Ноября 2019 г. 17:05 (ссылка)
С благодарностью, Ланочка!
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Пятница, 01 Ноября 2019 г. 17:23ссылка
LediLana
Эммочка, дорогая, приятного вечера!!привет!
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altinira   обратиться по имени Пятница, 01 Ноября 2019 г. 19:15 (ссылка)
Спасибо! Новый рецепт понравился.... на пиве еще не готовила блины....думаю,что это вкусно!
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Пятница, 01 Ноября 2019 г. 19:17ссылка
LediLana
Попробуй, Ирочка! Это, конечно, дело вкуса, но попробовать стоит...
Приятного, тебе, вечера!
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Пятница, 01 Ноября 2019 г. 19:24ссылка
altinira
Ланочка,обязательно приготовлю...я пиво использую в приготовлении блюд и очень удачно ,но вот с блинами не и использовала пиво...Хороших выходных,дорогая!
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reginute15   обратиться по имени Спасибо!! Суббота, 02 Ноября 2019 г. 07:10 (ссылка)
Исходное сообщение LediLana

Блины на пиве с молоком. Ох, и вкусные!



 

ИНГРЕДИЕНТЫ

куриные яйца - 2 шт.

пиво (не крепкого) - 1 ст.

молоко - 1 ст.

мука - 1 ст.

сахар - 1 ст.л.

соль - 1 щепотка

сода - 1/2 ч.л.

растительное масло - 4 ст.л.

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. В миску разбиваем яйца, добавляем сахар и щепотку соли.

 

Взбиваем эту смесь миксером.

 

2. Теперь к взбитым яйцам добавляем молоко, пиво и соду.

 

И опять все перемешиваем миксером.

 

3. Добавляем в миску муку (перемешиваем).

 

Затем добавляем растительное масло и взбиваем наше тесто.

 

4. Жарим блины на сковороде до золотистого цвета.

https://www.koolinar.ru/recipe/view/151762
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