Пятница, 01 Ноября 2019 г. 06:04
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Блины на пиве с молоком. Ох, и вкусные!
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Метки:
рецепт
блины
блины на пиве
блины на молоке
Блины на пиве с молоком. Ох, и вкусные!
ИНГРЕДИЕНТЫ
куриные яйца - 2 шт.
пиво (не крепкого) - 1 ст.
молоко - 1 ст.
мука - 1 ст.
сахар - 1 ст.л.
соль - 1 щепотка
сода - 1/2 ч.л.
растительное масло - 4 ст.л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. В миску разбиваем яйца, добавляем сахар и щепотку соли.
Взбиваем эту смесь миксером.
2. Теперь к взбитым яйцам добавляем молоко, пиво и соду.
И опять все перемешиваем миксером.
3. Добавляем в миску муку (перемешиваем).
Затем добавляем растительное масло и взбиваем наше тесто.
4. Жарим блины на сковороде до золотистого цвета.
https://www.koolinar.ru/recipe/view/151762
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