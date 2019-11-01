Блины на пиве с молоком. Ох, и вкусные!

ИНГРЕДИЕНТЫ

куриные яйца - 2 шт.

пиво (не крепкого) - 1 ст.

молоко - 1 ст.

мука - 1 ст.

сахар - 1 ст.л.

соль - 1 щепотка

сода - 1/2 ч.л.

растительное масло - 4 ст.л.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. В миску разбиваем яйца, добавляем сахар и щепотку соли.

Взбиваем эту смесь миксером.

2. Теперь к взбитым яйцам добавляем молоко, пиво и соду.

И опять все перемешиваем миксером.

3. Добавляем в миску муку (перемешиваем).

Затем добавляем растительное масло и взбиваем наше тесто.

4. Жарим блины на сковороде до золотистого цвета.

https://www.koolinar.ru/recipe/view/151762