Мой любимый рецепт майонез: на молоке без яиц
Этот майонез получается всегда, а готовится не более минуты.
Понадобится:
• Молоко - 150 мл
• Масло растительное - 300 мл
• Лимонный сок - 3 ст.л. (или любой 6% уксус 2 ст.л.)
• Соль - 1/2 ч.л.
• Сахар - 1 ч.л.
• Горчица - 1 ч.л.
Важно: Все продукты должны быть комнатной температуры!
Готовим:
К 150 мл молока добавляю 300 мл рафинированного растительного масла,
беру погружной блендер и начинаю взбивать, через 30 секунд добавляю
1 чайную ложку сахарного песка, 0,5 чайной ложки соли и 1 чайную ложку
горчицы, вливаю 3 столовых ложки лимонного сока или 2 столовые ложки
любого 6% уксуса, взбиваю еще секунд 30 и вуаля: пол литра майонеза готовы!
Такой майонез хранится дольше, чем любой другой домашний майонез, примерно 3-4 недели в холодильнике.
Мне очень нравится такой майонез в запеканках или в выпечке, блюда с ним получаются намного вкуснее чем приготовленные на майонезе на яйцах,
и еще прослаиваю им закусочные торты. он отлично для этого подходит,
так как он очень густой в нем даже ложка спокойно стоит!
Важно: Все продукты должны быть комнатной температуры!
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