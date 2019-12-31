Мой любимый рецепт майонез: на молоке без яиц

Этот майонез получается всегда, а готовится не более минуты.

Понадобится:

• Молоко - 150 мл

• Масло растительное - 300 мл

• Лимонный сок - 3 ст.л. (или любой 6% уксус 2 ст.л.)

• Соль - 1/2 ч.л.

• Сахар - 1 ч.л.

• Горчица - 1 ч.л.

Важно: Все продукты должны быть комнатной температуры!

Готовим:

К 150 мл молока добавляю 300 мл рафинированного растительного масла,

беру погружной блендер и начинаю взбивать, через 30 секунд добавляю

1 чайную ложку сахарного песка, 0,5 чайной ложки соли и 1 чайную ложку

горчицы, вливаю 3 столовых ложки лимонного сока или 2 столовые ложки

любого 6% уксуса, взбиваю еще секунд 30 и вуаля: пол литра майонеза готовы!

Такой майонез хранится дольше, чем любой другой домашний майонез, примерно 3-4 недели в холодильнике.

Мне очень нравится такой майонез в запеканках или в выпечке, блюда с ним получаются намного вкуснее чем приготовленные на майонезе на яйцах,

и еще прослаиваю им закусочные торты. он отлично для этого подходит,

так как он очень густой в нем даже ложка спокойно стоит!

Важно: Все продукты должны быть комнатной температуры!