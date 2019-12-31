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Мой любимый рецепт майонеза: на молоке без яиц

Вторник, 31 Декабря 2019 г. 06:04 + в цитатник

Мой любимый рецепт майонез: на молоке без яиц 

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Этот майонез получается всегда, а готовится не более минуты.
 
Понадобится:
• Молоко - 150 мл
• Масло растительное - 300 мл
• Лимонный сок - 3 ст.л. (или любой 6% уксус 2 ст.л.)
• Соль - 1/2 ч.л.
• Сахар - 1 ч.л.
• Горчица - 1 ч.л.
 
Важно: Все продукты должны быть комнатной температуры!
 
Готовим:
К 150 мл молока добавляю 300 мл рафинированного растительного масла, 
беру погружной блендер и начинаю взбивать, через 30 секунд добавляю 
1 чайную ложку сахарного песка, 0,5 чайной ложки соли и 1 чайную ложку 
горчицы, вливаю 3 столовых ложки лимонного сока или 2 столовые ложки 
любого 6% уксуса, взбиваю еще секунд 30 и вуаля: пол литра майонеза готовы! 
Такой майонез хранится дольше, чем любой другой домашний майонез, примерно 3-4 недели в холодильнике.
Мне очень нравится такой майонез в запеканках или в выпечке, блюда с ним получаются намного вкуснее чем приготовленные на майонезе на яйцах, 
и еще прослаиваю им закусочные торты. он отлично для этого подходит, 
так как он очень густой в нем даже ложка спокойно стоит!

Важно: Все продукты должны быть комнатной температуры!

Серия сообщений "постные блюда":
Часть 1 - 6 рецептов. Великий пост
Часть 2 - Домашний майонез без яиц
...
Часть 40 - Гречневое молоко + хлебцы из жмыха
Часть 41 - Диетическое гречневое печенье
Часть 42 - Мой любимый рецепт майонеза: на молоке без яиц

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Процитировано 48 раз
Понравилось: 25 пользователям
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ЛГП   обратиться по имени Вторник, 31 Декабря 2019 г. 07:41 (ссылка)
Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все невзгоды и заботы остались в уходящем году.
Пусть Новый год войдет в нашу жизнь бурей положительных эмоций, радости и исполнившихся желаний. Желаю здоровья, любви, достатка.
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vit4109   обратиться по имени Вторник, 31 Декабря 2019 г. 10:37 (ссылка)
Доброе утро!
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Вторник, 31 Декабря 2019 г. 14:53ссылка
LediLana
Доброго дня и веселой Новогодней Ночи!
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Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 31 Декабря 2019 г. 14:20 (ссылка)
Желаю тебе всегда хорошего настроения, удачи во всех делах, здоровья твоим близким, хороших друзей рядом! И у тебя все тогда будет прекрасно!!!!
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emuchka   обратиться по имени Вторник, 31 Декабря 2019 г. 17:06 (ссылка)
Благодарю, Ланочка, за рецептик, бегу делать...свеженький к салатикам!
С наступающим. моя хорошая! Женского счастья!
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