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Универсальный салат к любому праздничному меню

Пятница, 10 Января 2020 г. 07:28 + в цитатник

Универсальный салат к любому праздничному меню

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Ингредиенты салата:
язык (можно взять свинину или говядину, около 300 г.);
огурцы маринованные (4-6 шт.);
картофель вареный (2-3шт.);
кукуруза (350 г. – консервированная);
зелень укропа (30 г.);
перец черный, соль (все по вкусу);
майонез (150 г.).
 
Последовательность приготовления:
Язык необходимо хорошенько вымочить в воде (около 1,5 часа, вода холодная), при недостатке времени просто тщательно моем в проточной воде.
 
Кладем язык в кипящую воду. Для придания вкуса добавляем в воду овощи: головка лука, морковка, приправы и зелень. При образовании пены – обязательно снимаем. Готовится мясо около 2,5 часов (свиной язык готовится быстрее-1,5 часа). Когда мясо начнет легко протыкаться ножом – солим воду, бросаем лавровый лист. Подержать на огне еще 20 минут. После того как мясо приготовилось, необходимо снять кожицу, чтоб это было легко, язык из горячей воды перекладываем в холодную. Снимаем кожу ножиком.
 
Нарезаем язык тонкой полоской.
 
Так же оформляем картофель и огурцы.
 
Зелень укропа измельчаем, часть оставляем, она нам пригодится для декора салата.
 
Компоненты смешиваем, всыпаем аппетитную кукурузу и заправку (майонез).
 
Все еще раз перемешиваем.
 
Оформление:
Края салатника смазываем соком лимона и, пока он не успел высохнуть – обмакиваем посудину в зелень (в нашем случае это укроп). Получатся оригинальные бортики из зелени. В  посуду выкладываем вкусный салат. Дополнительно декорируем долькой лимона и цельным укропом.
 
В таком оформлении салат выглядит особенно аппетитно.
 
Украшайте ваши блюда и радуйте своих гостей вкусными рецептами.
 
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Рубрики:  Рецепты
Метки:  


Процитировано 28 раз
Понравилось: 19 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 10 Января 2020 г. 07:39 (ссылка)
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vit4109   обратиться по имени Пятница, 10 Января 2020 г. 10:35 (ссылка)
Благодарю!
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Бахыт_АБМ   обратиться по имени Суббота, 11 Января 2020 г. 09:36 (ссылка)
Спасибо!
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Landrina-29   обратиться по имени Воскресенье, 12 Января 2020 г. 03:07 (ссылка)
Удивляюсь, что хорошего, если в салате кукуруза? Во все салаты ее пихают! Это еда для детей или просто так!
Какая пикантность в этой кукурузе? Ну, горошек другое дело!!! Ни в одном изысканном салате нет кукурузы! ЕЕ стали добавлять последние лет 10 !
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Воскресенье, 12 Января 2020 г. 15:19ссылка
LediLana
Landrina-29, это дело вкуса...
Многим нравиться кукуруза в салате, в том числе и мне: нежный, легкий вкус со сладковатыми нотками...
Впрочем, горошек тоже хорош.
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