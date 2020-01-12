Универсальный салат к любому праздничному меню
Ингредиенты салата:
язык (можно взять свинину или говядину, около 300 г.);
огурцы маринованные (4-6 шт.);
картофель вареный (2-3шт.);
кукуруза (350 г. – консервированная);
зелень укропа (30 г.);
перец черный, соль (все по вкусу);
майонез (150 г.).
Последовательность приготовления:
Язык необходимо хорошенько вымочить в воде (около 1,5 часа, вода холодная), при недостатке времени просто тщательно моем в проточной воде.
Кладем язык в кипящую воду. Для придания вкуса добавляем в воду овощи: головка лука, морковка, приправы и зелень. При образовании пены – обязательно снимаем. Готовится мясо около 2,5 часов (свиной язык готовится быстрее-1,5 часа). Когда мясо начнет легко протыкаться ножом – солим воду, бросаем лавровый лист. Подержать на огне еще 20 минут. После того как мясо приготовилось, необходимо снять кожицу, чтоб это было легко, язык из горячей воды перекладываем в холодную. Снимаем кожу ножиком.
Нарезаем язык тонкой полоской.
Так же оформляем картофель и огурцы.
Зелень укропа измельчаем, часть оставляем, она нам пригодится для декора салата.
Компоненты смешиваем, всыпаем аппетитную кукурузу и заправку (майонез).
Все еще раз перемешиваем.
Оформление:
Края салатника смазываем соком лимона и, пока он не успел высохнуть – обмакиваем посудину в зелень (в нашем случае это укроп). Получатся оригинальные бортики из зелени. В посуду выкладываем вкусный салат. Дополнительно декорируем долькой лимона и цельным укропом.
В таком оформлении салат выглядит особенно аппетитно.
Украшайте ваши блюда и радуйте своих гостей вкусными рецептами.
© Jemchyjinka.ru
Подписывайтесь на мой аккаунт в INSTAGRAM и facebook