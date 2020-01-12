Универсальный салат к любому праздничному меню

Ингредиенты салата:

язык (можно взять свинину или говядину, около 300 г.);

огурцы маринованные (4-6 шт.);

картофель вареный (2-3шт.);

кукуруза (350 г. – консервированная);

зелень укропа (30 г.);

перец черный, соль (все по вкусу);

майонез (150 г.).

Последовательность приготовления:

Язык необходимо хорошенько вымочить в воде (около 1,5 часа, вода холодная), при недостатке времени просто тщательно моем в проточной воде.

Кладем язык в кипящую воду. Для придания вкуса добавляем в воду овощи: головка лука, морковка, приправы и зелень. При образовании пены – обязательно снимаем. Готовится мясо около 2,5 часов (свиной язык готовится быстрее-1,5 часа). Когда мясо начнет легко протыкаться ножом – солим воду, бросаем лавровый лист. Подержать на огне еще 20 минут. После того как мясо приготовилось, необходимо снять кожицу, чтоб это было легко, язык из горячей воды перекладываем в холодную. Снимаем кожу ножиком.

Нарезаем язык тонкой полоской.

Так же оформляем картофель и огурцы.

Зелень укропа измельчаем, часть оставляем, она нам пригодится для декора салата.

Компоненты смешиваем, всыпаем аппетитную кукурузу и заправку (майонез).

Все еще раз перемешиваем.

Оформление:

Края салатника смазываем соком лимона и, пока он не успел высохнуть – обмакиваем посудину в зелень (в нашем случае это укроп). Получатся оригинальные бортики из зелени. В посуду выкладываем вкусный салат. Дополнительно декорируем долькой лимона и цельным укропом.

В таком оформлении салат выглядит особенно аппетитно.

Украшайте ваши блюда и радуйте своих гостей вкусными рецептами.

© Jemchyjinka.ru

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