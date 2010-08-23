«Перец фаршированный»

Предлагаю сытный и интересный вариант горячего блюда на праздничный стол. Всегда готовила без картофеля, но с ним более вкусно, сытно и сочно, благодаря тому, что он задерживает соки, блюдо получается еще вкуснее!

Ингредиенты

Сладкий перец – 2 шт. (500 гр.)

Картофель – 2 шт.

Помидор – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Мясной фарш – 300 гр.

Твердый сыр – 120 гр.

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Хмели-сунели – 1/4 ч.л. или по вкусу

Способ приготовления

Фарш хорошенько перемешиваю со специями и мелко рубленным луком.

Сладкий перец нарезать на кружочки, толщиной 2,5 см., у меня 2 перца, весом 500 гр. из него получилось 6 колечек. Освобождаю их от семян и перегородок.

1 помидор нарезаю на кружочки по количеству кусочков перца, то есть 6 шт.

Две сырые картофелины очищаю и нарезаю на кружочки по диаметру перца, толщиной примерно 1-1,5. Картофель накалываю ножом с двух сторон, чтобы он пропитался специями и был более сочным. Немного присаливаю с одной стороны, другая сторона будет смежной с фаршем и получит свою порцию специй.

На дно блюда для запекания кладу колечки перца.

Внутрь каждого перца кладу картофель, ели не подходит по размеру, немного подрезаю. Картофель кладу подсоленной стороной вниз. Сверху кладу фарш и хорошенько утрамбовываю, заполняя все промежутки. Накрываю кружочками помидор. Затягиваю фольгой и отправляю запекаться в разогретую духовку при температуре 200*С 30-35 минут, время приготовления может занимать чуть больше, все зависит от особенностей Вашей духовки и толщины картофеля с фаршем. По истечении времени, фольгу снимаю, немного солю помидоры и посыпаю натертым на мелкой терке твердым сыром, кладу обратно в духовку, буквально на 3-4 минутки, чтобы сыр расплавился. Посыпаю рубленным укропом и подаю к столу.

http://edalnya.com/2019/12/gotovlyu-po-drugomu-goryachee-blyudo-znakomoe-vsem-bolee-sytno-i-sochno.html