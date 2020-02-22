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Создан: 23.08.2010
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Написано: 213712


Котлеты «Экономные» - вкусные и полезные

Суббота, 22 Февраля 2020 г. 06:30 + в цитатник

Котлеты «Экономные» - вкусные и полезные

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Ингредиенты:
 
капуста — 500 гр.
фарш — 250 гр. (курица у меня четверть)
лук — 2 шт.
раст. масло — для жарки
рис — 70 гр. (сухого, сварить до полуготовности)
яйца — 3 шт.
мука — 2-3 ст.л.
сыр — 150 гр.
 
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Приготовление:
 
Шинкуем тонко капусту, солим и мнем слегка.
 
Добавляем поджаренный мелконарезанный лук, фарш, рис, яйца, муку и тертый сыр.
 
Вымешиваем
 
Формируем котлеты и обжариваем на растительном масле, можно запечь в духовке.
Рубрики:  Рецепты/любимые рецепты
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Процитировано 20 раз
Понравилось: 16 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 22 Февраля 2020 г. 07:36 (ссылка)
Доброго утра и прекрасного денёчка! Благодарю!
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Суббота, 22 Февраля 2020 г. 15:07ссылка
LediLana
Да-да, Аллочка, прекрасного дня!
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Lada_Vitalina   обратиться по имени Суббота, 22 Февраля 2020 г. 08:03 (ссылка)
СПАСИБО!!!
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Суббота, 22 Февраля 2020 г. 15:07ссылка
LediLana
Хороших выходных!
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vit4109   обратиться по имени Суббота, 22 Февраля 2020 г. 10:06 (ссылка)
Доброе утро!
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Суббота, 22 Февраля 2020 г. 15:07ссылка
LediLana
Прекрасного дня!
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