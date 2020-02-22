Суббота, 22 Февраля 2020 г. 06:30
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Котлеты «Экономные» - вкусные и полезные
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Метки:
котлеты с капустой
рецепт
Котлеты «Экономные» - вкусные и полезные
Ингредиенты:
капуста — 500 гр.
фарш — 250 гр. (курица у меня четверть)
лук — 2 шт.
раст. масло — для жарки
рис — 70 гр. (сухого, сварить до полуготовности)
яйца — 3 шт.
мука — 2-3 ст.л.
сыр — 150 гр.
Приготовление:
Шинкуем тонко капусту, солим и мнем слегка.
Добавляем поджаренный мелконарезанный лук, фарш, рис, яйца, муку и тертый сыр.
Вымешиваем
Формируем котлеты и обжариваем на растительном масле, можно запечь в духовке.
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