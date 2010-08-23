Вкусная смесь с грецким орехом от выпадение волос, ломкости ногтей и бессонницы

1) Имеются ли у вас проблемы со сном?

2) Страдаете ли вы от ломких ногтей?

3) Вы испытываете потерю волос?

Если вы ответили «ДА» на вопросы выше, скорее всего, есть нарушения в работе ваших надпочечников!

Надпочечные эндокринные железы находятся в верхней части почек. Их функция — производить многие гормоны, включая адреналин и стероиды. Эти гормоны помогают регулировать обмен веществ, иммунную систему, кровяное давление и помогают организму справиться со стрессом…

Как вы видите, любая дисфункция в надпочечниках может вызвать много проблем со здоровьем. Есть простое средство, которое может помочь вашим надпочечникам работать с максимальной отдачей.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

Грецкие орехи

Мед

Листья петрушки

Изюм

Имбирь

200 гр грецких орехов;

100 гр высушенных листьв петрушки;

200 гр натурального меда;

100 гр натертого свежего корня имбиря;

200 гр изюма.

Измельчите эти продукты в блендере или мясорубке и смешайте с медом. Принимайте утром натощак по 2 чайных ложки, два — три раза в неделю. Вы быстро заметите изменения к лучшему! Нормализуется сон, аппетит, работоспособность и настроение. Улучшится состояние кожи, волос, ногтей. Со временем, вы начнете терять лишний вес!

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