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Вкусная смесь с грецким орехом от выпадение волос, ломкости ногтей и бессонницы

Вторник, 24 Марта 2020 г. 09:10 + в цитатник

Вкусная смесь с грецким орехом от выпадение волос, ломкости ногтей и бессонницы

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1) Имеются ли у вас проблемы со сном?
2) Страдаете ли вы от ломких ногтей? 
3) Вы испытываете потерю волос? 
 
Если вы ответили «ДА» на вопросы выше, скорее всего, есть нарушения в работе ваших надпочечников! 
 
Надпочечные эндокринные железы находятся в верхней части почек. Их функция — производить многие гормоны, включая адреналин и стероиды. Эти гормоны помогают регулировать обмен веществ, иммунную систему, кровяное давление и помогают организму справиться со стрессом… 
Как вы видите, любая дисфункция в надпочечниках может вызвать много проблем со здоровьем. Есть простое средство, которое может помочь вашим надпочечникам работать с максимальной отдачей.
 
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
 
  • Грецкие орехи
  • Мед
  • Листья петрушки
  • Изюм
  • Имбирь

 

  • 200 гр грецких орехов;
  • 100 гр высушенных листьв петрушки;
  • 200 гр натурального меда;
  • 100 гр натертого свежего корня имбиря;
  • 200 гр изюма.

Измельчите эти продукты в блендере или мясорубке и смешайте с медом. Принимайте утром натощак по 2 чайных ложки, два — три раза в неделю. Вы быстро заметите изменения к лучшему! Нормализуется сон, аппетит, работоспособность и настроение. Улучшится состояние кожи, волос, ногтей. Со временем, вы начнете терять лишний вес!

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Рубрики:  Здоровье
Рецепты Красота Здоровье Советы
Метки:  


Процитировано 34 раз
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Валентина-л   обратиться по имени Вторник, 24 Марта 2020 г. 13:47 (ссылка)
Спасибо.
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