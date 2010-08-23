Вторник, 24 Марта 2020 г. 09:10
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Вкусная смесь с грецким орехом от выпадение волос, ломкости ногтей и бессонницы
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Метки:
красота и здоровье
вкусный рецепт
Вкусная смесь с грецким орехом от выпадение волос, ломкости ногтей и бессонницы
1) Имеются ли у вас проблемы со сном?
2) Страдаете ли вы от ломких ногтей?
3) Вы испытываете потерю волос?
Если вы ответили «ДА» на вопросы выше, скорее всего, есть нарушения в работе ваших надпочечников!
Надпочечные эндокринные железы находятся в верхней части почек. Их функция — производить многие гормоны, включая адреналин и стероиды. Эти гормоны помогают регулировать обмен веществ, иммунную систему, кровяное давление и помогают организму справиться со стрессом…
Как вы видите, любая дисфункция в надпочечниках может вызвать много проблем со здоровьем. Есть простое средство, которое может помочь вашим надпочечникам работать с максимальной отдачей.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
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Грецкие орехи
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Мед
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Листья петрушки
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Изюм
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Имбирь
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200 гр грецких орехов;
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100 гр высушенных листьв петрушки;
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200 гр натурального меда;
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100 гр натертого свежего корня имбиря;
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200 гр изюма.
Измельчите эти продукты в блендере или мясорубке и смешайте с медом. Принимайте утром натощак по 2 чайных ложки, два — три раза в неделю. Вы быстро заметите изменения к лучшему! Нормализуется сон, аппетит, работоспособность и настроение. Улучшится состояние кожи, волос, ногтей. Со временем, вы начнете терять лишний вес!
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