Суббота, 28 Марта 2020 г. 07:28
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Скумбрия «По-Мурмански»
рыба
рецепт
Скумбрия «По-Мурмански»
Можно солить так любую жирную рыбу. Рецепт простой и оригинальный. Рыбка получается очень вкусной и может долго храниться.
Ингредиенты:
Скумбрия — 1,5 кг,
лавровый лист — 2 шт.,
чеснок — 2-3 зубчика,
черный перец горошек — 6-7 шт.,
соль — 2 ч. ложки,
сахар — 1 ч. ложка.
Приготовление:
Перед засолом необходимо разделать тушку скумбрии. Аккуратно отсекаем голову в районе жабр и делаем разрез по спинному плавнику вдоль хребта так, чтобы не разрезать внутренности. Очистить брюшную полость. такой разрез тушки делается с двойной целью: во-первых, достаточно толстенькая спинка быстрее и лучше просаливается, во-вторых, сохраняется рыбий жир, которого в брюшке скумбрии очень много.
Перетолочь лавровый лист, черный перец, соль, сахар.
Нарезать тонкими пластинками чеснок, разложить его на мякоти, обильно обсыпать рыбу (внутри и снаружи) смесью специй Сложить рыбку, уложить в емкость достаточно плотно друг к дружке и поместить в холодное место на сутки.
Спустя 24 часа можно наслаждаться удивительно нежной пряной рыбкой.
Для засолки рыбку так же можно обернуть тканью и уложить в морозильнике — она прекрасно просаливается и сохраняется.
Перед подачей рыбку развернуть, удалить позвоночную и реберные кости и нарезать.
Источник: https://superkitchener.ru/skumbriya-po-murmanski/
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