Скумбрия «По-Мурмански»

Можно солить так любую жирную рыбу. Рецепт простой и оригинальный. Рыбка получается очень вкусной и может долго храниться.

Ингредиенты:

Скумбрия — 1,5 кг,

лавровый лист — 2 шт.,

чеснок — 2-3 зубчика,

черный перец горошек — 6-7 шт.,

соль — 2 ч. ложки,

сахар — 1 ч. ложка.

Приготовление:

Перед засолом необходимо разделать тушку скумбрии. Аккуратно отсекаем голову в районе жабр и делаем разрез по спинному плавнику вдоль хребта так, чтобы не разрезать внутренности. Очистить брюшную полость. такой разрез тушки делается с двойной целью: во-первых, достаточно толстенькая спинка быстрее и лучше просаливается, во-вторых, сохраняется рыбий жир, которого в брюшке скумбрии очень много.

Перетолочь лавровый лист, черный перец, соль, сахар.

Нарезать тонкими пластинками чеснок, разложить его на мякоти, обильно обсыпать рыбу (внутри и снаружи) смесью специй Сложить рыбку, уложить в емкость достаточно плотно друг к дружке и поместить в холодное место на сутки.

Спустя 24 часа можно наслаждаться удивительно нежной пряной рыбкой.

Для засолки рыбку так же можно обернуть тканью и уложить в морозильнике — она прекрасно просаливается и сохраняется.

Перед подачей рыбку развернуть, удалить позвоночную и реберные кости и нарезать.

Источник: https://superkitchener.ru/skumbriya-po-murmanski/