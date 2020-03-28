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Скумбрия «По-Мурмански»

Суббота, 28 Марта 2020 г. 07:28 + в цитатник

Скумбрия «По-Мурмански»

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Можно солить так любую жирную рыбу. Рецепт простой и оригинальный. Рыбка получается очень вкусной и может долго храниться. 
 
Ингредиенты:
Скумбрия — 1,5 кг,
лавровый лист — 2 шт.,
чеснок — 2-3 зубчика,
черный перец горошек — 6-7 шт.,
соль — 2 ч. ложки,
сахар — 1 ч. ложка.
 
Приготовление:
Перед засолом необходимо разделать тушку скумбрии. Аккуратно отсекаем голову в районе жабр и делаем разрез по спинному плавнику вдоль хребта так, чтобы не разрезать внутренности. Очистить брюшную полость. такой разрез тушки делается с двойной целью: во-первых, достаточно толстенькая спинка быстрее и лучше просаливается, во-вторых, сохраняется рыбий жир, которого в брюшке скумбрии очень много.
Перетолочь лавровый лист, черный перец, соль, сахар.
Нарезать тонкими пластинками чеснок, разложить его на мякоти, обильно обсыпать рыбу (внутри и снаружи) смесью специй Сложить рыбку, уложить в емкость достаточно плотно друг к дружке и поместить в холодное место на сутки.
Спустя 24 часа можно наслаждаться удивительно нежной пряной рыбкой.
Для засолки рыбку так же можно обернуть тканью и уложить в морозильнике — она прекрасно просаливается и сохраняется.
Перед подачей рыбку развернуть, удалить позвоночную и реберные кости и нарезать.
Источник: https://superkitchener.ru/skumbriya-po-murmanski/
Рубрики:  Рецепты/любимые рецепты
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Процитировано 66 раз
Понравилось: 29 пользователям
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Аноним   обратиться по имени Суббота, 28 Марта 2020 г. 10:01 (ссылка)
От Харитоныча. Это вкусно!
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Суббота, 28 Марта 2020 г. 20:15ссылка
LediLana
Сделала вчера, сегодня поужинала - очень вкусно!
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shulevd   обратиться по имени Воскресенье, 29 Марта 2020 г. 12:29 (ссылка)
Спасибо за рецепт, я так ещё не солила . Попробую и может отдам предпочтение Вашему способу соления.
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Воскресенье, 29 Марта 2020 г. 21:56ссылка
LediLana
Попробуйте!
Надеюсь, получится.
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DOKTOR_HAUS   обратиться по имени Воскресенье, 29 Марта 2020 г. 23:09 (ссылка)
LediLana, Добрый день !
По иллюстрациям в оригинале видно, что рыбка потрошилась традиционным способом - со стороны брюшка. Так как все - таки следует сделать, как делаете вы ?
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Вторник, 31 Марта 2020 г. 11:32ссылка
LediLana
Уважаемый DOKTOR_HAUS, когда я сделала разрез по спинному плавнику вдоль хребта, вышло некрасиво для фото. На вкусе это не отражается, так что можете не заморачиваться на разрезе по спинному плавнику вдоль хребта.
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