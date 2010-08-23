Средство для кристальной чистоты любой посуды и духовки

Отчистить нагар поможет вот такое средство:

— 1/2 чашки соды

— 1 чайная ложка жидкости для мытья посуды

— 2 столовые ложки перекиси водорода.

Смешивать до тех пор, пока не станет похоже на взбитые сливки (при необходимости долить еще перекиси), нанести на грязную поверхность и оставить минут на 10. Должно помочь! Как быстро и просто очистить духовку от нагара?

Материалы и ингредиенты:

— ¼ ст. жидкости для мытья посуды

— ½ ст. пищевой соды

— ¼ ст. перекиси водорода

— цедра лимона

— 1 ст. л. уксуса

— губка для мытья посуды

— бумажные полотенца

Инструкция:

1. Даже если речь идёт о многолетнем нагаре, простое средство поможет справиться даже с ним. Начать нужно с обычной мыльной воды и губки, которую обязательно часто ополаскивает. Это поможет избавиться от основной грязи.

2. Теперь смешиваем все ингредиенты до получения густой пасты. Сода удаляет нагар, не повреждая поверхность, а перекись и средство для мытья посуды убирают грязь. Лимонная цедра придаёт приятный запах.

3. Снимаем все решётки и бумажными полотенцами или губкой наносим чистящее с средство на всю внутреннюю поверхность, в том числе и на дверцу. Действовать средство начнёт сразу же, но не нужно спешить. Чем дольше оно просто побудет на стенках, тем лучше. Закрываем дверцу и оставляем минимум на 4 часа.

4. Открываем духовку и при помощи губки удаляем грязь. Если нужно, можно немного потереть. Для смывания понадобится ещё ведро тёплой мыльной воды.

5. Чудесно, если в духовке предусмотрена функция самоочищения. Если она есть, тогда включаем, а потом ждём до полного охлаждения.

6. Открываем духовку и влажными полотенцами вытираем всё ещё раз. Блеск и чистота гарантированы. Такое же чудесное средство есть для чистки раковины из нержавеющей стали, благодаря которому она просто засияет.