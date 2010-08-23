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Средство для кристальной чистоты любой посуды и духовки

Четверг, 09 Апреля 2020 г. 09:10 + в цитатник

Средство для кристальной чистоты любой посуды и духовки

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Отчистить нагар поможет вот такое средство:
— 1/2 чашки соды
— 1 чайная ложка жидкости для мытья посуды
— 2 столовые ложки перекиси водорода.
 
Смешивать до тех пор, пока не станет похоже на взбитые сливки (при необходимости долить еще перекиси), нанести на грязную поверхность и оставить минут на 10. Должно помочь! Как быстро и просто очистить духовку от нагара?
 
Материалы и ингредиенты:
— ¼ ст. жидкости для мытья посуды
— ½ ст. пищевой соды
— ¼ ст. перекиси водорода
— цедра лимона
— 1 ст. л. уксуса
— губка для мытья посуды
— бумажные полотенца
 
Инструкция:
1. Даже если речь идёт о многолетнем нагаре, простое средство поможет справиться даже с ним. Начать нужно с обычной мыльной воды и губки, которую обязательно часто ополаскивает. Это поможет избавиться от основной грязи.
2. Теперь смешиваем все ингредиенты до получения густой пасты. Сода удаляет нагар, не повреждая поверхность, а перекись и средство для мытья посуды убирают грязь. Лимонная цедра придаёт приятный запах.
3. Снимаем все решётки и бумажными полотенцами или губкой наносим чистящее с средство на всю внутреннюю поверхность, в том числе и на дверцу. Действовать средство начнёт сразу же, но не нужно спешить. Чем дольше оно просто побудет на стенках, тем лучше. Закрываем дверцу и оставляем минимум на 4 часа.
4. Открываем духовку и при помощи губки удаляем грязь. Если нужно, можно немного потереть. Для смывания понадобится ещё ведро тёплой мыльной воды.
5. Чудесно, если в духовке предусмотрена функция самоочищения. Если она есть, тогда включаем, а потом ждём до полного охлаждения.
6. Открываем духовку и влажными полотенцами вытираем всё ещё раз. Блеск и чистота гарантированы. Такое же чудесное средство есть для чистки раковины из нержавеющей стали, благодаря которому она просто засияет.
Рубрики:  Рецепты Красота Здоровье Советы/советы для хозяек
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Процитировано 37 раз
Понравилось: 29 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 09 Апреля 2020 г. 14:45 (ссылка)
Пусть весенние дни принесут радость и здоровье))) Спасибо,моя хорошая! Береги себя!)))
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Ella_123   обратиться по имени Пятница, 10 Апреля 2020 г. 09:14 (ссылка)
Спасибо!!!
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Lada_Vitalina   обратиться по имени Понедельник, 13 Апреля 2020 г. 07:31 (ссылка)
СПАСИБО!!!
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