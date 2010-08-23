Записи Друзья Комментарии
LediLana
Аватар LediLana

 -Рубрики

 -Всегда под рукой

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в LediLana

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.08.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 215631



Реаниматор для волос

Пятница, 10 Апреля 2020 г. 08:19 + в цитатник

Реаниматор для волос

3925311_Reanimator_dlya_volos (604x382, 163Kb)

В состав “реаниматора” входят: мёд, придающий сияние, оливковое масло для увлажнения и питания, а также розмариновое масло, которое стимулирует рост волос.
 
½ стакана меда,
½ стакана подогретого оливкового масла, (2 ст. л. для волос склонных к жирности),
4 капли розмаринового масла.
 
Приготовление:
 
Все ингредиенты хорошо перемешайте и нанесите на волосы и кожу головы. Наденьте непромокаемую шапочку, сверху замотайте голову горячим мокрым полотенцем, поверх которого наденьте еще одно сухое полотенце.
 
Через 30 минут тщательно промойте голову шампунем и любуйтесь сияющими, реанимированными волосами.
Рубрики:  Рецепты Красота Здоровье Советы/красота волос
Метки:  


Процитировано 11 раз
Понравилось: 16 пользователям
Нравится



Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 10 Апреля 2020 г. 11:56 (ссылка)
Дня хорошего желаю,
Пусть сегодня повезет
И счастливым станет только
В жизни вашей поворот.
С благодарностью!
Ответить С цитатой В цитатник
Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Суббота, 11 Апреля 2020 г. 14:09 (ссылка)
Доброго субботнего дня!
Благодарю!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте