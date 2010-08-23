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Низкокалорийные соусы на основе йогурта

Воскресенье, 12 Апреля 2020 г. 07:28 + в цитатник

Низкокалорийные соусы на основе йогурта

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При приготовлении рекомендуемых нами заправок используйте йогурт без добавок.
 
Предлагаем вам несколько рецептов соусов, которые, надеемся, придутся вам по вкусу:
 
✔ Смешайте стакан йогурта с двумя столовыми ложками лимонного сока, добавьте зелень, отлично подойдет укроп, посолите по вкусу.
 
✔Хорошо размешайте стакан сметаны с одной столовой ложки готового хрена. Такой соус отлично сочетается с рыбными блюдами.
 
✔Приготовьте еще один соус к рыбе из стакана сметаны и соевого соуса, добавленного по вкусу.
 
✔Этот соус отлично подойдет к птице – соедините стакан йогурта или кефира со столовой ложкой лимонного сока, добавьте по вкусу соус чили и тщательно смешайте.
 
✔Соус карри – мелко порежьте яблоко, добавьте стакан йогурта и порошок карри – по вкусу.
 
✔Соус к жареному мясу – мелко нарежьте помидор, зеленый лук, укроп, смешайте со стаканом йогурта или сметаны, добавьте толченый чеснок, перец по вкусу.
 
✔В стакан йогурта или сметаны добавьте мелко измельченные соленый огурец и яблоко, немного готовой горчицы, посолите, поперчите, размешайте.
 
Как видите, ничего сложного, но, поверьте – это вкусно!
 
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Рубрики:  Рецепты/любимые рецепты
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Процитировано 26 раз
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altinira   обратиться по имени Воскресенье, 12 Апреля 2020 г. 07:56 (ссылка)
С Вербным воскресеньем,дорогая!
Теплоты, спасенья.
Пусть Господь благословит
И от всех невзгод хранит!
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vit4109   обратиться по имени Воскресенье, 12 Апреля 2020 г. 10:10 (ссылка)
Доброе утро!
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Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 12 Апреля 2020 г. 13:40 (ссылка)
Желаю всего самого доброго!С Вербным воскресеньем тебя поздравляю,
Пусть ангел-хранитель во всем помогает,
Господь сбережет от бед и напастий,
И в дом твой придет огромное счастье!
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Валентина-л   обратиться по имени Воскресенье, 12 Апреля 2020 г. 14:56 (ссылка)
Спасибо.
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