Записи Друзья Комментарии
LediLana
Аватар LediLana

 -Всегда под рукой

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в LediLana

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.08.2010
Записей: 16377
Комментариев: 194232
Написано: 216019



Украинский борщ. Вкусный рецепт с мясом и чесноком

Четверг, 23 Апреля 2020 г. 11:25 + в цитатник

Украинский борщ. Вкусный рецепт с мясом и чесноком

3925311_Vkysneishii_ykrainskii_borsh (700x525, 210Kb)

Для изюминки, в состав рецепта входит чесночек – вкус становится намного веселей и интереснее. Во всем остальном – это классический борщ, без наворотов.
 
1 Ингредиенты (на 5 литров воды):
2 Как приготовить вкусный украинский борщ:
 
Ингредиенты (на 5 литров воды):
Мясо – 500 гр.
Одна небольшая красная свеколка
Капуста свежая – четверть среднего кочана
Картофель – 5, 6 шт. (средних)
Средняя луковица
Средняя морковь
Сок томатный – пол литра
3 — 4 дольки чеснока
Зелень укропа
Сахар – ст. л.
Соль – по вкусу
 
Как приготовить вкусный украинский борщ:
Мясо нужно осмотреть, обрезать все ненужное и промыть. Ставим на плиту 5-ти литровую кастрюлю, и начинаем варить мясо. Кастрюлю наполняйте не доверху: учтите объем продуктов.
Конечно, чтобы вкус борща был «на высоте», нужно брать не мякоть, а кость с мякотью. Лучшим вариантом будут говяжьи ребрышки. Но, из свинины тоже – вкусно.
 
Как только вода закипит, убавляем огнь и снимаем пену из кастрюли.
В зависимости от вида мяса, его нужно проварить до полуготовности. Если оно мелко порезано, то время сокращается.
 
Пока вода кипит, очистим свеклу. Я натираю ее на крупной терке, вы можете нарезать ее соломкой – выбирайте. Отправляем свеклу в кипящую воду.
Тем временем нужно очистить картофель, нарезать кубиками и также отправить в кастрюлю.
Пришло время заправки. Очищенные овощи нарезаем: морковь натираем на крупной терке, лук режем соломкой. Обжариваем на растительном масле.
Если у вас найдется болгарский перец – смело добавляйте его в заправку!
 
Как только лук с морковью заиграли золотым окрасом, вливаем прямо на сковороду томатный сок. Перемешав, протушим все немного. Для изюминки высыпаю в заправку столовую ложку сахара.
Сняв верхние листья и избавившись от кочерыжки, мелко шинкуем капусту. Выкладываем капусту в кастрюлю.
Даем капусте прокипеть 5 минут, и добавляем в борщ заправку со сковороды. Пусть содержимое кастрюлю покипит еще 5 минут.
Делаем завершающие штрихи: режем укроп, выдавливаем чеснок через пресс – кладем в кастрюлю и перемешиваем. Снимаем пробу на соль, корректируем вкус. Вы можете добавить на этом этапе ваши любимые приправы.
 
Наваристый украинский борщ готов. Чтобы он стал настоящим, ему положено настояться, хотя бы пол часа. Подавать борщ нужно под зеленый лучек, или с чесноком. Здорово будет, если вы приготовите домашнюю выпечку, в лице пампушек и сервируете ими стол! Ну и, как же обойти вниманием неразлучную подругу борща – сметану, она непременно должна быть на столе!
 
Напишите в комментарии, понравился ли вам мой борщ, или поделитесь своим рецептом: я его обязательно выложу в разделе «первые блюда»
http://varim-parim.ru/

 

Рубрики:  Рецепты/любимые рецепты
Метки:  


Процитировано 19 раз
Понравилось: 25 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]


буляка   обратиться по имени Четверг, 23 Апреля 2020 г. 16:09 (ссылка)
Ну все так и готовлю ,кроме свеклы.Так как в этом рецепте свекла потеряет свой цвет ,да и бульон будет не насыщенного цвета.По этому я готовлю свеклу отдельно ,лучше всего ее запечь в духовки,ну или отварить отдельно (если не хотите заморачиваться с духовкой)И только в конце варки свеклу почищенную и порезанную соломкой ,добавить в борщ и немного проварить.
Ответить С цитатой В цитатник
Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 23 Апреля 2020 г. 16:37 (ссылка)
Успеха планам и делам,
Блестящим начинаньям,
И пусть всегда, как по часам,
Сбываются желанья!
С благодарностью!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Четверг, 23 Апреля 2020 г. 18:26ссылка
LediLana
Спасибо, Аллочка!
И пусть всегда сбываются желанья!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
svetikya   обратиться по имени Четверг, 23 Апреля 2020 г. 21:02 (ссылка)
i-48823 (597x181, 66Kb)
Ответить С цитатой В цитатник
Аноним   обратиться по имени Пятница, 24 Апреля 2020 г. 07:48 (ссылка)
Это не борщ (извините меня, пожалуйста - это мое личное мнение). Я украинка и готовлю украинскую еду так, как ее готовили раньше. Мясо должно быть не ребрышки, а ОБЯЗАТЕЛЬНО косточка мозговая. И не надо с нее ничего обрезать. Все варится и вываривается. Наварчик !!! Предпочтения по количеству продуктов у всех разное, (в настоящий украинский борщ картофель не ложится), но свеклы должно быть много. Самое нормальное ее использование - это натереть на крупной терке и очень быстро обжарить ее на вытопленном сале и добавьте сразу 1/2 чайной ложки сахара (только шкварки уберите). Нужно добавить немного рассола (от огурцов примерно 1/4 стакана) - тогда она не потеряет цвет, но некоторые добавляют уксус. И эту обжаренную свеклу добавляем в борщ, когда уже все остальное сварится. А затем берем шкварки и мелко режем все ножом (именно ножом измельчаем), а затем в борщ. Ставим борщ на плиту и томим без кипения часа 2. А после этого кушаем. Поверьте, пища должна быть питательной, в меру жирной, и есть надо с удовольствием. В любом случае -ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Ответить С цитатой В цитатник    |    Не показывать ветку
Перейти к дневнику
Перейти к дневнику
Аноним   обратиться по имени Пятница, 24 Апреля 2020 г. 09:10 (ссылка)
Цвет с таким вариантом приготовления свеклы - будет блеклый, столовского вида. Сколько областей - столько и рецептов борща - плюс десять.)
Но со свеклой нигде так халтурно не поступают.)
Ответить С цитатой В цитатник    |    Не показывать комментарий
Mjja   обратиться по имени Пятница, 24 Апреля 2020 г. 16:14 (ссылка)
БлагоДарю.
Ответить С цитатой В цитатник
Loreleja_lt   обратиться по имени Суббота, 25 Апреля 2020 г. 21:51 (ссылка)
Ничего общего с борщом, уж извините!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте