Украинский борщ. Вкусный рецепт с мясом и чесноком

Для изюминки, в состав рецепта входит чесночек – вкус становится намного веселей и интереснее. Во всем остальном – это классический борщ, без наворотов.

1 Ингредиенты (на 5 литров воды):

2 Как приготовить вкусный украинский борщ:

Ингредиенты (на 5 литров воды):

Мясо – 500 гр.

Одна небольшая красная свеколка

Капуста свежая – четверть среднего кочана

Картофель – 5, 6 шт. (средних)

Средняя луковица

Средняя морковь

Сок томатный – пол литра

3 — 4 дольки чеснока

Зелень укропа

Сахар – ст. л.

Соль – по вкусу

Как приготовить вкусный украинский борщ:

Мясо нужно осмотреть, обрезать все ненужное и промыть. Ставим на плиту 5-ти литровую кастрюлю, и начинаем варить мясо. Кастрюлю наполняйте не доверху: учтите объем продуктов.

Конечно, чтобы вкус борща был «на высоте», нужно брать не мякоть, а кость с мякотью. Лучшим вариантом будут говяжьи ребрышки. Но, из свинины тоже – вкусно.

Как только вода закипит, убавляем огнь и снимаем пену из кастрюли.

В зависимости от вида мяса, его нужно проварить до полуготовности. Если оно мелко порезано, то время сокращается.

Пока вода кипит, очистим свеклу. Я натираю ее на крупной терке, вы можете нарезать ее соломкой – выбирайте. Отправляем свеклу в кипящую воду.

Тем временем нужно очистить картофель, нарезать кубиками и также отправить в кастрюлю.

Пришло время заправки. Очищенные овощи нарезаем: морковь натираем на крупной терке, лук режем соломкой. Обжариваем на растительном масле.

Если у вас найдется болгарский перец – смело добавляйте его в заправку!

Как только лук с морковью заиграли золотым окрасом, вливаем прямо на сковороду томатный сок. Перемешав, протушим все немного. Для изюминки высыпаю в заправку столовую ложку сахара.

Сняв верхние листья и избавившись от кочерыжки, мелко шинкуем капусту. Выкладываем капусту в кастрюлю.

Даем капусте прокипеть 5 минут, и добавляем в борщ заправку со сковороды. Пусть содержимое кастрюлю покипит еще 5 минут.

Делаем завершающие штрихи: режем укроп, выдавливаем чеснок через пресс – кладем в кастрюлю и перемешиваем. Снимаем пробу на соль, корректируем вкус. Вы можете добавить на этом этапе ваши любимые приправы.

Наваристый украинский борщ готов. Чтобы он стал настоящим, ему положено настояться, хотя бы пол часа. Подавать борщ нужно под зеленый лучек, или с чесноком. Здорово будет, если вы приготовите домашнюю выпечку, в лице пампушек и сервируете ими стол! Ну и, как же обойти вниманием неразлучную подругу борща – сметану, она непременно должна быть на столе!

Напишите в комментарии, понравился ли вам мой борщ, или поделитесь своим рецептом: я его обязательно выложу в разделе «первые блюда»

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