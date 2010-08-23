Рецепт: Сливочный сыр - нежнейший и вкуснейший!

Ингредиенты:

Молоко - 1 л

Сметана от 20% жирности - 200 г

Сливки жирные от 20% и выше - 400 г

Этапы приготовления:

Сливочный сыр — очень вкусный и нежный продукт, который часто используют для кремов, супов или в виде самостоятельной закуски. Цена магазинного варианта сливочного сыра часто «кусается». Но хорошо, что есть рецепты приготовления сливочного сыра в домашних условиях. По вкусу он не уступает заграничным мягким сырам Рикотта, Маскарпоне или Филадельфия.

Для приготовления нам понадобится минимум продуктов и усилий. А вот времени на то, чтобы сыр окончательно созрел и приобрел нужную нам консистенцию, понадобится чуть больше. Так что запасаемся терпением и приступаем к готовке.

P.S.: За несколько часов до начала приготовления домашнего сливочного сыра, достаньте все ингредиенты из холодильника, чтобы они прогрелись до комнатной температуры.

1. Молоко и сливки налейте в кастрюлю, добавьте туда же сметану и все тщательно перемешайте. Поставьте кастрюлю в теплое место до полного сквашивания молочной смеси. Должен образоваться достаточно плотный творожистый сгусток. На сквашивание может уйти от шести часов до суток, в зависимости от температуры в помещении и качества молочных продуктов.

2. По завершению сквашивания, сделайте в сгустке надрезы в виде сетки при помощи тонкого, длинного ножа. Режьте прямо до дна кастрюли и старайтесь при этом не повредить сгусток.

3. Накройте кастрюлю крышкой и поставьте ее на самый маленький огонь. Прогрейте смесь до горячего состояния, но не доводите до кипения. Если вдруг сыворотка начнет подкипать, а поверхность сгустка осталась холодной, временно выключите огонь и дайте постоять. Затем опять включите огонь и продолжайте медленно прогревать. Как только поверхность сгустка станет теплой, выключите огонь и оставьте остывать в течении двенадцати часов. За это время масса окончательно созреет.

4. Подготовьте дуршлаг или сито. Прикройте его дно марлей, сложенной в несколько слоев. Аккуратно вылейте на марлю содержимое кастрюли.

5. Соедините концы марли вместе, образуя комок. Положите сверху плоскую тарелку или доску, а сверху поставьте груз. Эту конструкцию перемеcтите в холодильники и оставьте примерно на четыре часа(можно подержать и чуть дольше). За это время сыворотка должна полностью стечь.

6. На выходе получаем очень нежный сливочный сыр, приготовленный в домашних условиях. Его нужно извлечь из марли и переложить в вакуумный контейнер или контейнер с плотно притертой крышкой. Для лучшего качества сливочного сыра, подержите его в закрытом состоянии еще несколько дней, а затем используйте по своему усмотрению

Примечание:

В качестве теплого места для закваски, можно использовать место у батареи или плиты, на которой недавно что-то готовилось. Также можно использовать подобие водяной бани. То есть поставить кастрюлю с закваской в теплую воду и периодически менять ее. Но не перегревайте смесь. Ведь нам нужно только создать благоприятные условия для быстрой закваски.

Закваска молочных продуктов для сливочного сыра должно проходить естественным путем. Однако, если процесс никак не идет или у вас нет времени так долго ждать, то можно добавить немного лимонного сока.





