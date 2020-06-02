Восхитительный слоеный салат «Негреско»

Готовый салат «Негреско» с копченой курицей, огурцами, яйцами, шампиньонами и черносливом оправдал все ожидания. Вкус действительно замечательный, собственно, как и нарядный внешний вид готового блюда. Смело можно готовить на праздник!

Ингредиенты:

копченое куриное бедро весом 250 гр.;

4 крупных яйца;

2 свежих огурца среднего размера;

250 гр. свежих шампиньонов;

1 луковицу;

граммов 200 чернослива без косточек;

майонез;

3 ст.л. растительного масла.

Приготовление:

По правилам, салат «Негреско» необходимо укладывать слоями, соблюдая их последовательность.

1. В качестве формы для заполнения я взял пластиковую тару, в таких у нас продают свежие фрукты. Не уверен, уложил я слои «вверх ногами» или «вверх головой», поскольку переворачивал форму, чтобы вытряхнуть салат, но последовательность слоев соблюла точно.

Обираю мясо с куриного бедра, нарезаю его и делю на две части. Одну половину укладываю на дно формы.

2. Смазываю майонезом. Промазывать майонезом необходимо каждый слой.

3. Варю яйца вкрутую, очищаю и отделяю белки от желтков. Желтки крошу следующим слоем.

4. Промываю чернослив, нарезаю кусочками, они послужат третьим слоем салата.

5. На растительном масле пассерую мелко нарезанный лук, затем жарю очищенные и нарезанные грибы до готовности. Перекладываю из сковороды в форму в качестве следующего слоя.

6. На крупной терке тру огурцы, укладываю в форму.

7. Следующим слоем будет вторая часть куриного мяса.

8. Завершают конструкцию натертые на крупной терке яичные белки.

9. Из отверстий внизу пластиковой формы вылилось немого огуречного сока и масла с грибов. Думаю, это не страшно. На ночь отправляю салат Негреско пропитываться майонезом в холодильник.

10. На следующий день переворачиваю форму с салатом на блюдо. Он очень удачно сменил место дислокации, совершенно не потеряв заданной формы. Такой получился салатик-полосатик.

11. Порционные кусочки отрезаю ножом и аккуратно перекладываю лопаткой на тарелки.

https://almosthappy.ru/sedaetsya-v-odin-mig-vkusnota-za-10-minut-ego-vsegda-malo/