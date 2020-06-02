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Восхитительный слоеный салат «Негреско»

Понедельник, 01 Июня 2020 г. 07:28 + в цитатник

Восхитительный слоеный салат «Негреско»

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Готовый салат «Негреско» с копченой курицей, огурцами, яйцами, шампиньонами и черносливом оправдал все ожидания. Вкус действительно замечательный, собственно, как и нарядный внешний вид готового блюда. Смело можно готовить на праздник!
Ингредиенты:
 
копченое куриное бедро весом 250 гр.;
4 крупных яйца;
2 свежих огурца среднего размера;
250 гр. свежих шампиньонов;
1 луковицу;
граммов 200 чернослива без косточек;
майонез;
3 ст.л. растительного масла.
 
Приготовление:
 
По правилам, салат «Негреско» необходимо укладывать слоями, соблюдая их последовательность.
 
1. В качестве формы для заполнения я взял пластиковую тару, в таких у нас продают свежие фрукты. Не уверен, уложил я слои «вверх ногами» или «вверх головой», поскольку переворачивал форму, чтобы вытряхнуть салат, но последовательность слоев соблюла точно.
Обираю мясо с куриного бедра, нарезаю его и делю на две части. Одну половину укладываю на дно формы.
 
2. Смазываю майонезом. Промазывать майонезом необходимо каждый слой.
 
3. Варю яйца вкрутую, очищаю и отделяю белки от желтков. Желтки крошу следующим слоем.
 
4. Промываю чернослив, нарезаю кусочками, они послужат третьим слоем салата.
 
5. На растительном масле пассерую мелко нарезанный лук, затем жарю очищенные и нарезанные грибы до готовности. Перекладываю из сковороды в форму в качестве следующего слоя.
 
6. На крупной терке тру огурцы, укладываю в форму.
 
7. Следующим слоем будет вторая часть куриного мяса.
 
8. Завершают конструкцию натертые на крупной терке яичные белки.
 
9. Из отверстий внизу пластиковой формы вылилось немого огуречного сока и масла с грибов. Думаю, это не страшно. На ночь отправляю салат Негреско пропитываться майонезом в холодильник.
 
10. На следующий день переворачиваю форму с салатом на блюдо. Он очень удачно сменил место дислокации, совершенно не потеряв заданной формы. Такой получился салатик-полосатик.
 
11. Порционные кусочки отрезаю ножом и аккуратно перекладываю лопаткой на тарелки.
 
https://almosthappy.ru/sedaetsya-v-odin-mig-vkusnota-za-10-minut-ego-vsegda-malo/
Рубрики:  Рецепты/любимые рецепты
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Процитировано 48 раз
Понравилось: 26 пользователям
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vit4109   обратиться по имени Понедельник, 01 Июня 2020 г. 10:51 (ссылка)
Доброе утро!
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Radeia   обратиться по имени Вторник, 02 Июня 2020 г. 07:24 (ссылка)
Благодарю!
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Ella_123   обратиться по имени Вторник, 02 Июня 2020 г. 13:47 (ссылка)
Цитирую с благодарностью!
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Вторник, 02 Июня 2020 г. 14:01ссылка
LediLana
Благодарю!
Приятного аппетита!
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