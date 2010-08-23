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КАК ПРИГОТОВИТЬ ЧАШУШУЛИ

Понедельник, 08 Июня 2020 г. 07:28 + в цитатник

КАК ПРИГОТОВИТЬ ЧАШУШУЛИ

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Это блюдо — изюминка грузинской кухни. Попробуйте — сказочно вкусно!
 
Попробовав однажды грузинское Чашушули, забыть вкус этого пряного блюда невозможно. Казалось бы, тушеная телятина с помидорами, луком и перцем, что может быть проще? Однако, вкус чашушули совершенно особенный и неповторимый.
 
 
0,5 кг говядины,
4 луковицы,
2 крупных разноцветных стручка сладкого перца,
2-3 помидора,
5 зубчиков чеснока,
стручок острого перца,
1 ст. томатного сока (лучше домашнего),
грузинская аджика,
готовая смесь пряностей,
растительное масло,
зелень укропа, петрушки и кинзы,
щепотка розмарина,
молотый кориандр,
специи.
 
Мясо нарезаю кусочками, чуть сбрызгиваю маслом, хорошо перемешиваю. Обжариваю на сухой сковороде, чтобы «запечатать» весь сок внутри. Лук нарезаю полукольцами и обжариваю в масле, солю и перчу. Отдельно жарю на масле перец, нарезанный кубиками. Как только он станет мягче, добавляю крупно нарезанный чеснок, чуть обжариваю. Смешиваю все обжаренные ингредиенты в утятнице или казане, добавляю по вкусу пряности и аджику. Заливаю томатным соком (он должен обволакивать каждый кусочек мяса), солю и тушу под крышкой до готовности мяса. За 35 мин. до конца приготовления кладу нарезанные ломтиками помидоры, а за 5-7 мин. — рубленую зелень.
 
При обжаривании мяса ни в коем случае не закрывайте сковороду крышкой, иначе пар не будет улетучиваться, а осядет на мясе, что придаст блюду неприятный привкус и лишит ожидаемой корочки. Чтобы корочка получилась аппетитной, перед жаркой посыпьте кусочки мяса сахарной пудрой. У помидоров перед приготовлением лучше снимите кожицу. Сделать это легко: ошпарьте овощи кипятком, а потом опустите в холодную воду.
 
 



Рубрики:  Рецепты/любимые рецепты
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lyplared   обратиться по имени Понедельник, 08 Июня 2020 г. 18:10 (ссылка)
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