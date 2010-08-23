КАК ПРИГОТОВИТЬ ЧАШУШУЛИ

Это блюдо — изюминка грузинской кухни. Попробуйте — сказочно вкусно!

Попробовав однажды грузинское Чашушули, забыть вкус этого пряного блюда невозможно. Казалось бы, тушеная телятина с помидорами, луком и перцем, что может быть проще? Однако, вкус чашушули совершенно особенный и неповторимый.

0,5 кг говядины,

4 луковицы,

2 крупных разноцветных стручка сладкого перца,

2-3 помидора,

5 зубчиков чеснока,

стручок острого перца,

1 ст. томатного сока (лучше домашнего),

грузинская аджика,

готовая смесь пряностей,

растительное масло,

зелень укропа, петрушки и кинзы,

щепотка розмарина,

молотый кориандр,

специи.

Мясо нарезаю кусочками, чуть сбрызгиваю маслом, хорошо перемешиваю. Обжариваю на сухой сковороде, чтобы «запечатать» весь сок внутри. Лук нарезаю полукольцами и обжариваю в масле, солю и перчу. Отдельно жарю на масле перец, нарезанный кубиками. Как только он станет мягче, добавляю крупно нарезанный чеснок, чуть обжариваю. Смешиваю все обжаренные ингредиенты в утятнице или казане, добавляю по вкусу пряности и аджику. Заливаю томатным соком (он должен обволакивать каждый кусочек мяса), солю и тушу под крышкой до готовности мяса. За 35 мин. до конца приготовления кладу нарезанные ломтиками помидоры, а за 5-7 мин. — рубленую зелень.

При обжаривании мяса ни в коем случае не закрывайте сковороду крышкой, иначе пар не будет улетучиваться, а осядет на мясе, что придаст блюду неприятный привкус и лишит ожидаемой корочки. Чтобы корочка получилась аппетитной, перед жаркой посыпьте кусочки мяса сахарной пудрой. У помидоров перед приготовлением лучше снимите кожицу. Сделать это легко: ошпарьте овощи кипятком, а потом опустите в холодную воду.





