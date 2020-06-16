Целебная настойка для восстановления зрения

От автора из интернета: "Предлагаю очень хороший рецепт от болезней глаз . Целебная настойка для восстановления зрения. Он помогает излечить такие заболевания глаз, как глаукома, катаракта, слезоточивость, близорукость, дальнозоркость и т.д.

Рецепт простой и универсальный, опробованный на себе, когда у меня начало падать зрение, — я каждый год прохожу медкомиссию (работаю на железной дороге). И он же помог моей 62-летней маме.

Два года назад — к сожалению, слишком поздно я заметила, что ее правый глаз полностью покрылся белым бельмом, пленкой, а левый тоже уже почти не видел. Врачи, сказали, что катаракта. Мама сама никогда ни на что на жаловалась, и я заметила неладное, только когда увидела, что моя родная, которая всегда, когда я прихожу навестить ее, выходит на балкон 5-го этажа и долго машет вслед, перестала мне махать.

Когда я посмотрела ей в глаза, то увидела ту картину, что написала выше, быстренько созвонилась с братом, и повезли маму в платную консультацию.

Врач сказал, что в левом глазу катаракта или глаукома, а правый вообще мертвый, ослеп. Назначили капли в оба глаза, сказали капать, чтобы правый не болел, а левый совсем не ослеп. Но разве она сама будет капать эти капли? Приходила я и капала, но они не помогли.

сама очень много читаю газет о здоровье, собираю все народные рецепты. Сразу сделала ей настойку из корня аира и календулы (продаются в аптеке). И она начала пить. В течение года выпила где-то 3 бутылки по 0,5 л.

Результат отличный: белое бельмо на правом глазу полностью исчезло, но так как глаз этот мертвый, он видеть, конечно, не стал. А левый прозрел и видит хорошо.

Я каждый раз проверяю на зоркость. Вот подхожу к дому (а дверь открывается через домофон), и моя дорогая стоит и смотрит в окно на кухне. Я просто ей рукой показала — мама, мол, открой, и она, к моему великому удивлению, побежала открывать. Какое это было счастье, что она хоть одним глазом начала видеть. Машу ей рукой, а она вслед мне машет. Сначала близко машу, а потом далеко уйду — машу, она видит и тоже машет, а была ведь уже почти слепой. И еще смеется: как же я не буду видеть, ведь у меня свой врач, для одной меня — это моя дочь.

А я в свою очередь благодарна тому человеку, который написал этот рецепт в газету, и я когда-то успела списать и пополнить свою копилку. Поэтому просьба большая к посетителям: пишите рецепты, ведь так вы оказываете большую пользу всем людям, которые нуждаются в вашей помощи. И не одно спасибо вы тогда услышите в свой адрес, а миллион.

Вот и сам рецепт. Настойка для восстановления зрения

Надо взять горсть аира и горсть календулы и залить 0,5 л самогона или водки, настаивать 12 дней в темном месте, встряхивать, можно не процеживать.

Пить по 1 ч. л. 3 раза в день за 20-30 минут до еды.

На курс в течение года надо выпить 4 бутылки.

Можно настаивать все сразу: чем дольше стоит, чем крепче настойка — тем лучше. И не процеживать.

1 бутылки хватает на 2 месяца. Перерыв между курсами лечения 1 месяц. Можно настаивать в литровой банке, а потом перелить.

Маме наливала чуть-чуть настойки в пробку от бутылки, и она пила — так я научила, а то ведь она плохо видела, и если наливать в чайную ложку, то все прольет. Но она отдыхала между курсами не 1 месяц: как только новая настойка была готова, я ей несла.

Еще у нее стали теплые руки, а то были ледяные, и лучше стали слышать уши. Эта настойка очищает и сосуды. А главное, излечился глаз, он видит полностью и хорошо. Этот рецепт не требует больших затрат и всем доступен, только не ленитесь. Лечитесь на здоровье."

Не смотрите в экраны компьютеров, смартфонов или телевизоров хотя бы за два часа до сна.

Попробуйте индийское упражнение «Тратака».

Упражнение научит ваши и глаза, и разум сосредотачиваться.

Садитесь напротив небольшого, зафиксированного в пространстве объекта (свеча, например) и сосредоточиваете на нем свой взгляд и все свое внимание. Не моргайте. Добейтесь того, чтобы изображение объекта четко впечаталось в вашу память и мозг.

Затем прикройте глаза и сконцентрируйтесь на межбровье, стараясь сохранить образ точки перед закрытыми глазами как можно дольше. Выполняйте практику около 10 минут.

Цель упражнения — добиться четкого изображения прежде нечеткого объекта до того, как устанут глаз.