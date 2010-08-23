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Создан: 23.08.2010
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Восхитительный пирог с черносливом, курагой и лимон

Суббота, 27 Июня 2020 г. 07:12 + в цитатник
Восхитительный пирог готовится с черносливом, курагой и лимона. Приготовив такой пирог, вы станете кулинаром года. Так как сделать это не совсем просто. Однако выпечка стоит вашего времени.
 
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Необходимые продукты для приготовления теста:
Мука три стакана;
Молоко 100 мл;
Масло сливочное 200 г;
Пекарский порошок одна ч. л.;
Сахар 60 г;
Соль одна щепотка.
 
Необходимые продукты для приготовления начинки:
 
Лимон две штуки;
Курага 250 г;
Чернослив 250 г;
Сахар шесть ст. л.;
Мука одна ст. л.
 
Приготовление изумительного пирога трех слоев родом из Татарстана
 
Готовим начинку:
 
У лимона срезаем попки, делим его на четыре части и перекручиваем с помощью мясорубки. Всыпаем в него сахар и муку, мешаем.
 
Чернослив запариваем на 10-15 минут, чтобы он стал очень мягким. Затем тоже пропускаем через мясорубку.
 
Также поступаем с курагой.
 
Важно! Все ингредиенты должны быть отдельно друг от друга.
 
Готовим тесто:
 
Подмороженное масло обваливаем в муке крупно натираем с помощью терки в емкость с мукой, хорошо мешаем, чтобы получилась масляно-мучная масса. Пару ложек массы оставляем для присыпки пирога.
 
Всыпаем сахар, пекарский порошок, соль, тщательно мешаем, а после вливаем молоко.
 
Приступаем к вымешиванию теста. Готовое тесто собираем в колобок.
 
Формируем пирог:
 
Рабочую поверхность присыпаем мукой и кладем тесто. Скатываем его в колбаску и делим на четыре куска, один из которых больше других.
 
Больший кусок раскатываем и выкладываем в форму, формируя бортики. Форму перед этим необходимо смазать сливочным маслом и застелить пекарской бумагой.
 
На тесто в форме выкладываем чернослив и раскатываем второй кусок теста, который кладем сверху, осторожно прижимая края.
 
Вторым равномерным слоем выкладываем курагу, на которую кладем следующее раскатанное тесто. А на него равномерно распределяя выкладываем лимонную начинку.
 
Раскатываем последний кусок теста и закрываем им лимон. Посыпаем масляно-мучной крошкой.
 
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Включаем духовку для разогрева на 180° и печем пирог приблизительно 50 минут.
 
Остывший пирог режем на порционные куски и подаем.
Рубрики:  Рецепты/любимые рецепты
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Процитировано 64 раз
Понравилось: 34 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 27 Июня 2020 г. 07:31 (ссылка)
Спасибо большое!Хорошего дня и настроения!!!Радости и приятного отдыха!
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Валентина-л   обратиться по имени Суббота, 27 Июня 2020 г. 07:37 (ссылка)
Спасибо.
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ludmila-_Z   обратиться по имени Воскресенье, 28 Июня 2020 г. 07:16 (ссылка)
Благодарю Вас!

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ala8rus   обратиться по имени Воскресенье, 28 Июня 2020 г. 08:09 (ссылка)
Спасибо!
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Radeia   обратиться по имени Воскресенье, 28 Июня 2020 г. 09:08 (ссылка)
Благодарю!
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GalinaAR   обратиться по имени Воскресенье, 28 Июня 2020 г. 23:09 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
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незабудка57   обратиться по имени Четверг, 02 Июля 2020 г. 22:05 (ссылка)
Спасибо!
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