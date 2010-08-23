Восхитительный пирог готовится с черносливом, курагой и лимона. Приготовив такой пирог, вы станете кулинаром года. Так как сделать это не совсем просто. Однако выпечка стоит вашего времени.
Необходимые продукты для приготовления теста:
Мука три стакана;
Молоко 100 мл;
Масло сливочное 200 г;
Пекарский порошок одна ч. л.;
Сахар 60 г;
Соль одна щепотка.
Необходимые продукты для приготовления начинки:
Лимон две штуки;
Курага 250 г;
Чернослив 250 г;
Сахар шесть ст. л.;
Мука одна ст. л.
Приготовление изумительного пирога трех слоев родом из Татарстана
Готовим начинку:
У лимона срезаем попки, делим его на четыре части и перекручиваем с помощью мясорубки. Всыпаем в него сахар и муку, мешаем.
Чернослив запариваем на 10-15 минут, чтобы он стал очень мягким. Затем тоже пропускаем через мясорубку.
Также поступаем с курагой.
Важно! Все ингредиенты должны быть отдельно друг от друга.
Готовим тесто:
Подмороженное масло обваливаем в муке крупно натираем с помощью терки в емкость с мукой, хорошо мешаем, чтобы получилась масляно-мучная масса. Пару ложек массы оставляем для присыпки пирога.
Всыпаем сахар, пекарский порошок, соль, тщательно мешаем, а после вливаем молоко.
Приступаем к вымешиванию теста. Готовое тесто собираем в колобок.
Формируем пирог:
Рабочую поверхность присыпаем мукой и кладем тесто. Скатываем его в колбаску и делим на четыре куска, один из которых больше других.
Больший кусок раскатываем и выкладываем в форму, формируя бортики. Форму перед этим необходимо смазать сливочным маслом и застелить пекарской бумагой.
На тесто в форме выкладываем чернослив и раскатываем второй кусок теста, который кладем сверху, осторожно прижимая края.
Вторым равномерным слоем выкладываем курагу, на которую кладем следующее раскатанное тесто. А на него равномерно распределяя выкладываем лимонную начинку.
Раскатываем последний кусок теста и закрываем им лимон. Посыпаем масляно-мучной крошкой.
Включаем духовку для разогрева на 180° и печем пирог приблизительно 50 минут.
Остывший пирог режем на порционные куски и подаем.