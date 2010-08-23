Восхитительный пирог готовится с черносливом, курагой и лимона. Приготовив такой пирог, вы станете кулинаром года. Так как сделать это не совсем просто. Однако выпечка стоит вашего времени.

Необходимые продукты для приготовления теста:

Мука три стакана;

Молоко 100 мл;

Масло сливочное 200 г;

Пекарский порошок одна ч. л.;

Сахар 60 г;

Соль одна щепотка.

Необходимые продукты для приготовления начинки:

Лимон две штуки;

Курага 250 г;

Чернослив 250 г;

Сахар шесть ст. л.;

Мука одна ст. л.

Приготовление изумительного пирога трех слоев родом из Татарстана

Готовим начинку:

У лимона срезаем попки, делим его на четыре части и перекручиваем с помощью мясорубки. Всыпаем в него сахар и муку, мешаем.

Чернослив запариваем на 10-15 минут, чтобы он стал очень мягким. Затем тоже пропускаем через мясорубку.

Также поступаем с курагой.

Важно! Все ингредиенты должны быть отдельно друг от друга.

Готовим тесто:

Подмороженное масло обваливаем в муке крупно натираем с помощью терки в емкость с мукой, хорошо мешаем, чтобы получилась масляно-мучная масса. Пару ложек массы оставляем для присыпки пирога.

Всыпаем сахар, пекарский порошок, соль, тщательно мешаем, а после вливаем молоко.

Приступаем к вымешиванию теста. Готовое тесто собираем в колобок.

Формируем пирог:

Рабочую поверхность присыпаем мукой и кладем тесто. Скатываем его в колбаску и делим на четыре куска, один из которых больше других.

Больший кусок раскатываем и выкладываем в форму, формируя бортики. Форму перед этим необходимо смазать сливочным маслом и застелить пекарской бумагой.

На тесто в форме выкладываем чернослив и раскатываем второй кусок теста, который кладем сверху, осторожно прижимая края.

Вторым равномерным слоем выкладываем курагу, на которую кладем следующее раскатанное тесто. А на него равномерно распределяя выкладываем лимонную начинку.

Раскатываем последний кусок теста и закрываем им лимон. Посыпаем масляно-мучной крошкой.

Включаем духовку для разогрева на 180° и печем пирог приблизительно 50 минут.

Остывший пирог режем на порционные куски и подаем.