В соответствии с китайской системой рефлексологии, наши ноги имеют естественные энергетические зоны, которые связаны с определенным органом в нашем теле. Это означает, что через ноги вы можете очистить свое тело, избавиться от внутренних токсинов и улучшить общее состояние здоровья. Замочите ноги в уксусе один раз в неделю и увидите, как исчезают все ваши болезни!
Одной из таких процедур является ванна для ног с яблочным уксусом.
Ванны с яблочным уксусом издавна использовались для похудения, облегчения проблем с пищеварением, избавления от респираторных проблем и для улучшения состояния кожи.
Наши ноги ежедневно подвергаются воздействию многочисленных микробов, а отсутствие оксигенации вызывает инфекции, мозоли, неприятный запах, и делает наши конечности сухими и шершавыми.
Поэтому он является одним из наиболее эффективных природных средств для решения многочисленных проблем со здоровьем.
Он устраняет неприятный запах, лечит грибковые инфекции, смягчает кожу, повышает качество кожи и многое другое. Кроме того, он очень прост и удобен в использовании.
Ванночка для ног с яблочным уксусом.
Все, что вам нужно сделать, это нагреть воду, а когда она станет теплой, налить ее в таз и поместить в него ноги. Туда же добавляется стакан яблочного уксуса и несколько капель вашего любимого эфирного масла (например, лавандового).
Подержите ноги в этой смеси 30 минут, и все готово. Выполняйте эту процедуру один раз в неделю, и вы сразу увидите разницу.
Чтобы избавиться от мозолей, вы должны подержать ноги в смеси из равных частей уксуса и воды в течение 45 минут, а затем потереть пятки пемзой.
Ионная ванна для ног.
Вы также можете использовать ионную ванну для ног для детоксикации. Нужно использовать теплую воду, чтобы открыть поры, и соль как противовоспалительное и вяжущее средство.
Ионы поглощаются через ноги, и ваше тело избавляется от токсинов. Если вода становится темной, это означает, что результат достигнут.
Рецепт ванночки с солью.
Ингредиенты:
1 стакан соли Эпсома (английская соль или сульфат магния);
1 стакан морской соли;
2 стакана пищевой соды;
Эфирные масла — несколько капель (необязательно).
Инструкции:
Растворите соль в горячей воде. Дайте ей остыть, после чего добавьте теплую соленую воду в таз, туда же влейте яблочный уксус. Добавьте эфирные масла. Держите ноги полчаса.
Имейте в виду, что после ванны вы можете ощутить усталость и слабость, но она очистит ваше тело и увеличит уровень магния.
Рецепт ванночки с глиной.
Ингредиенты:
½ стакана бентонитовой глины;
½ стакана яблочного уксуса;
½ чашки соли Эпсома;
Эфирные масла — несколько капель (необязательно).
Инструкции:
Растворите соль в горячей воде, а затем добавьте эфирные масла. Смешайте глину и яблочный уксус с небольшим количеством воды, при смешивании не используйте металл.
В конце добавьте смесь в воду и подержите в ней ноги в течение приблизительно 20 минут. Эта ванна будетоксифицирует ваше тело и увеличит уровень магния.
Рецепт кислородной ванны.
Ингредиенты:
2 чашки перекиси водорода
1 столовая ложка сухого имбирного порошка
Инструкции:
Наполните ванну горячей водой и добавьте сушеный имбирь и перекись водорода. Полежите в ванной полчаса. Это успокоит ваше тело и поможет убрать всевозможные раздражения и аллергию.
Как видите, для детоксикации можно использовать недорогие, но эффективные и натуральные средства, которые продаются на каждом углу.
Важно: вся информация носит исключительно ИНФОРМАЦИОННЫЙ характер и не заменяет консультацию, диагноз или профессиональное медицинское обслуживание. При возникновении проблем со здоровьем немедленно обратитесь к профильному специалисту.