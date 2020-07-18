В соответствии с китайской системой рефлексологии, наши ноги имеют естественные энергетические зоны, которые связаны с определенным органом в нашем теле. Это означает, что через ноги вы можете очистить свое тело, избавиться от внутренних токсинов и улучшить общее состояние здоровья. Замочите ноги в уксусе один раз в неделю и увидите, как исчезают все ваши болезни!

Одной из таких процедур является ванна для ног с яблочным уксусом.

Ванны с яблочным уксусом издавна использовались для похудения, облегчения проблем с пищеварением, избавления от респираторных проблем и для улучшения состояния кожи.

Наши ноги ежедневно подвергаются воздействию многочисленных микробов, а отсутствие оксигенации вызывает инфекции, мозоли, неприятный запах, и делает наши конечности сухими и шершавыми.

Поэтому он является одним из наиболее эффективных природных средств для решения многочисленных проблем со здоровьем.

Он устраняет неприятный запах, лечит грибковые инфекции, смягчает кожу, повышает качество кожи и многое другое. Кроме того, он очень прост и удобен в использовании.

Ванночка для ног с яблочным уксусом.

Все, что вам нужно сделать, это нагреть воду, а когда она станет теплой, налить ее в таз и поместить в него ноги. Туда же добавляется стакан яблочного уксуса и несколько капель вашего любимого эфирного масла (например, лавандового).

Подержите ноги в этой смеси 30 минут, и все готово. Выполняйте эту процедуру один раз в неделю, и вы сразу увидите разницу.

Чтобы избавиться от мозолей, вы должны подержать ноги в смеси из равных частей уксуса и воды в течение 45 минут, а затем потереть пятки пемзой.

Ионная ванна для ног.

Вы также можете использовать ионную ванну для ног для детоксикации. Нужно использовать теплую воду, чтобы открыть поры, и соль как противовоспалительное и вяжущее средство.

Ионы поглощаются через ноги, и ваше тело избавляется от токсинов. Если вода становится темной, это означает, что результат достигнут.

Рецепт ванночки с солью.

Ингредиенты:

1 стакан соли Эпсома (английская соль или сульфат магния);

1 стакан морской соли;

2 стакана пищевой соды;

Эфирные масла — несколько капель (необязательно).

Инструкции:

Растворите соль в горячей воде. Дайте ей остыть, после чего добавьте теплую соленую воду в таз, туда же влейте яблочный уксус. Добавьте эфирные масла. Держите ноги полчаса.

Имейте в виду, что после ванны вы можете ощутить усталость и слабость, но она очистит ваше тело и увеличит уровень магния.

Рецепт ванночки с глиной.

Ингредиенты:

½ стакана бентонитовой глины;

½ стакана яблочного уксуса;

½ чашки соли Эпсома;

Эфирные масла — несколько капель (необязательно).

Инструкции:

Растворите соль в горячей воде, а затем добавьте эфирные масла. Смешайте глину и яблочный уксус с небольшим количеством воды, при смешивании не используйте металл.

В конце добавьте смесь в воду и подержите в ней ноги в течение приблизительно 20 минут. Эта ванна будетоксифицирует ваше тело и увеличит уровень магния.

Рецепт кислородной ванны.

Ингредиенты:

2 чашки перекиси водорода

1 столовая ложка сухого имбирного порошка

Инструкции:

Наполните ванну горячей водой и добавьте сушеный имбирь и перекись водорода. Полежите в ванной полчаса. Это успокоит ваше тело и поможет убрать всевозможные раздражения и аллергию.

Как видите, для детоксикации можно использовать недорогие, но эффективные и натуральные средства, которые продаются на каждом углу.

Важно: вся информация носит исключительно ИНФОРМАЦИОННЫЙ характер и не заменяет консультацию, диагноз или профессиональное медицинское обслуживание. При возникновении проблем со здоровьем немедленно обратитесь к профильному специалисту.