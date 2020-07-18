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Создан: 23.08.2010
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Написано: 217081



Ванночки для ног - исчезают все болезни!

Суббота, 18 Июля 2020 г. 09:10 + в цитатник
3925311_Rastvor_vityagivaushii_iz_nog_vsu_bol (700x367, 146Kb)
 
В соответствии с китайской системой рефлексологии, наши ноги имеют естественные энергетические зоны, которые связаны с определенным органом в нашем теле. Это означает, что через ноги вы можете очистить свое тело, избавиться от внутренних токсинов и улучшить общее состояние здоровья. Замочите ноги в уксусе один раз в неделю и увидите, как исчезают все ваши болезни!
 
Одной из таких процедур является ванна для ног с яблочным уксусом.
 
Ванны с яблочным уксусом издавна использовались для похудения, облегчения проблем с пищеварением, избавления от респираторных проблем и для улучшения состояния кожи.
 
Наши ноги ежедневно подвергаются воздействию многочисленных микробов, а отсутствие оксигенации вызывает инфекции, мозоли, неприятный запах, и делает наши конечности сухими и шершавыми.
Поэтому он является одним из наиболее эффективных природных средств для решения многочисленных проблем со здоровьем.
 
Он устраняет неприятный запах, лечит грибковые инфекции, смягчает кожу, повышает качество кожи и многое другое. Кроме того, он очень прост и удобен в использовании.
 

Ванночка для ног с яблочным уксусом.

 
Все, что вам нужно сделать, это нагреть воду, а когда она станет теплой, налить ее в таз и поместить в него ноги. Туда же добавляется стакан яблочного уксуса и несколько капель вашего любимого эфирного масла (например, лавандового).
 
Подержите ноги в этой смеси 30 минут, и все готово. Выполняйте эту процедуру один раз в неделю, и вы сразу увидите разницу.
 
Чтобы избавиться от мозолей, вы должны подержать ноги в смеси из равных частей уксуса и воды в течение 45 минут, а затем потереть пятки пемзой.
 

Ионная ванна для ног.

 
Вы также можете использовать ионную ванну для ног для детоксикации. Нужно использовать теплую воду, чтобы открыть поры, и соль как противовоспалительное и вяжущее средство.
 
Ионы поглощаются через ноги, и ваше тело избавляется от токсинов. Если вода становится темной, это означает, что результат достигнут.
 

Рецепт ванночки с солью.

 
Ингредиенты:
 
1 стакан соли Эпсома (английская соль или сульфат магния);
1 стакан морской соли;
2 стакана пищевой соды;
Эфирные масла — несколько капель (необязательно).
 
Инструкции:
 
Растворите соль в горячей воде. Дайте ей остыть, после чего добавьте теплую соленую воду в таз, туда же влейте яблочный уксус. Добавьте эфирные масла. Держите ноги полчаса.
Имейте в виду, что после ванны вы можете ощутить усталость и слабость, но она очистит ваше тело и увеличит уровень магния.
 

Рецепт ванночки с глиной.

 
Ингредиенты:
 
½ стакана бентонитовой глины;
½ стакана яблочного уксуса;
½ чашки соли Эпсома;
Эфирные масла — несколько капель (необязательно).
 
Инструкции:
 
Растворите соль в горячей воде, а затем добавьте эфирные масла. Смешайте глину и яблочный уксус с небольшим количеством воды, при смешивании не используйте металл.
В конце добавьте смесь в воду и подержите в ней ноги в течение приблизительно 20 минут. Эта ванна будетоксифицирует ваше тело и увеличит уровень магния.
 

Рецепт кислородной ванны.

 
Ингредиенты:
 
2 чашки перекиси водорода
1 столовая ложка сухого имбирного порошка
 
Инструкции:
 
Наполните ванну горячей водой и добавьте сушеный имбирь и перекись водорода. Полежите в ванной полчаса. Это успокоит ваше тело и поможет убрать всевозможные раздражения и аллергию.
Как видите, для детоксикации можно использовать недорогие, но эффективные и натуральные средства, которые продаются на каждом углу.
Важно: вся информация носит исключительно ИНФОРМАЦИОННЫЙ характер и не заменяет консультацию, диагноз или профессиональное медицинское обслуживание. При возникновении проблем со здоровьем немедленно обратитесь к профильному специалисту.
 
Рубрики:  Рецепты Красота Здоровье Советы/красота тела
Здоровье
Метки:  


Процитировано 37 раз
Понравилось: 37 пользователям
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ЛГП   обратиться по имени Суббота, 18 Июля 2020 г. 09:31 (ссылка)
спасибо, главное лень отбросить! Добрых дней!
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Суббота, 18 Июля 2020 г. 14:23ссылка
LediLana
Благодарю, Галина, взаимно!
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Валентина-л   обратиться по имени Суббота, 18 Июля 2020 г. 11:53 (ссылка)
Спасибо.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 18 Июля 2020 г. 19:46 (ссылка)
Благодарю за чудесный пост!Отличных выходных и пусть тебя обнимает удача, везение и летнее настроение!
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Воскресенье, 19 Июля 2020 г. 11:41ссылка
LediLana
Спасибо, Аллочка, доброго тебе здоровья!
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lyplared   обратиться по имени Суббота, 18 Июля 2020 г. 21:53 (ссылка)
Спасибо!
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Воскресенье, 19 Июля 2020 г. 11:40ссылка
LediLana
Доброго здоровья!
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фаинушка2   обратиться по имени Воскресенье, 19 Июля 2020 г. 07:41 (ссылка)
СПАСИБО!!!ИНТЕРЕСНОЕ ИЗВЕСТИЕ О ПРОЦЕДУРАХ
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Воскресенье, 19 Июля 2020 г. 11:40ссылка
LediLana
Доброго здоровья!
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АДЕЛЕ1906   обратиться по имени Воскресенье, 19 Июля 2020 г. 09:12 (ссылка)
СПАСИБО
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Воскресенье, 19 Июля 2020 г. 11:40ссылка
LediLana
Доброго здоровья!
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Воскресенье, 19 Июля 2020 г. 14:51 (ссылка)
Благодарю,солнышко!
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Воскресенье, 19 Июля 2020 г. 17:14ссылка
LediLana
Красоты и здоровья!
Фото4792 (525x700, 54Kb)
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Аноним   обратиться по имени Воскресенье, 19 Июля 2020 г. 20:39 (ссылка)
Я держала ноги только в воде с морской солью. 15-20 минут. Где-то читала, что дольше держать нельзя, якобы токсины начнут обратно "втягиваться".
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antavo2   обратиться по имени Воскресенье, 19 Июля 2020 г. 21:48 (ссылка)
Исходное сообщение LediLana



 

В соответствии с китайской системой рефлексологии, наши ноги имеют естественные энергетические зоны, которые связаны с определенным органом в нашем теле. Это означает, что через ноги вы можете очистить свое тело, избавиться от внутренних токсинов и улучшить общее состояние здоровья. Замочите ноги в уксусе один раз в неделю и увидите, как исчезают все ваши болезни!

 

Одной из таких процедур является ванна для ног с яблочным уксусом.

 

Ванны с яблочным уксусом издавна использовались для похудения, облегчения проблем с пищеварением, избавления от респираторных проблем и для улучшения состояния кожи.

 

Наши ноги ежедневно подвергаются воздействию многочисленных микробов, а отсутствие оксигенации вызывает инфекции, мозоли, неприятный запах, и делает наши конечности сухими и шершавыми.

Поэтому он является одним из наиболее эффективных природных средств для решения многочисленных проблем со здоровьем.

 

Он устраняет неприятный запах, лечит грибковые инфекции, смягчает кожу, повышает качество кожи и многое другое. Кроме того, он очень прост и удобен в использовании.

 

Ванночка для ног с яблочным уксусом.

 

Все, что вам нужно сделать, это нагреть воду, а когда она станет теплой, налить ее в таз и поместить в него ноги. Туда же добавляется стакан яблочного уксуса и несколько капель вашего любимого эфирного масла (например, лавандового).

 

Подержите ноги в этой смеси 30 минут, и все готово. Выполняйте эту процедуру один раз в неделю, и вы сразу увидите разницу.

 

Чтобы избавиться от мозолей, вы должны подержать ноги в смеси из равных частей уксуса и воды в течение 45 минут, а затем потереть пятки пемзой.

 

Ионная ванна для ног.

 

Вы также можете использовать ионную ванну для ног для детоксикации. Нужно использовать теплую воду, чтобы открыть поры, и соль как противовоспалительное и вяжущее средство.

 

Ионы поглощаются через ноги, и ваше тело избавляется от токсинов. Если вода становится темной, это означает, что результат достигнут.

 

Рецепт ванночки с солью.

 

Ингредиенты:

 

1 стакан соли Эпсома (английская соль или сульфат магния);

1 стакан морской соли;

2 стакана пищевой соды;

Эфирные масла — несколько капель (необязательно).

 

Инструкции:

 

Растворите соль в горячей воде. Дайте ей остыть, после чего добавьте теплую соленую воду в таз, туда же влейте яблочный уксус. Добавьте эфирные масла. Держите ноги полчаса.

Имейте в виду, что после ванны вы можете ощутить усталость и слабость, но она очистит ваше тело и увеличит уровень магния.

 

Рецепт ванночки с глиной.

 

Ингредиенты:

 

½ стакана бентонитовой глины;

½ стакана яблочного уксуса;

½ чашки соли Эпсома;

Эфирные масла — несколько капель (необязательно).

 

Инструкции:

 

Растворите соль в горячей воде, а затем добавьте эфирные масла. Смешайте глину и яблочный уксус с небольшим количеством воды, при смешивании не используйте металл.

В конце добавьте смесь в воду и подержите в ней ноги в течение приблизительно 20 минут. Эта ванна будетоксифицирует ваше тело и увеличит уровень магния.

 

Рецепт кислородной ванны.

 

Ингредиенты:

 

2 чашки перекиси водорода

1 столовая ложка сухого имбирного порошка

 

Инструкции:

 

Наполните ванну горячей водой и добавьте сушеный имбирь и перекись водорода. Полежите в ванной полчаса. Это успокоит ваше тело и поможет убрать всевозможные раздражения и аллергию.

Как видите, для детоксикации можно использовать недорогие, но эффективные и натуральные средства, которые продаются на каждом углу.

Важно: вся информация носит исключительно ИНФОРМАЦИОННЫЙ характер и не заменяет консультацию, диагноз или профессиональное медицинское обслуживание. При возникновении проблем со здоровьем немедленно обратитесь к профильному специалисту.

 

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antavo2   обратиться по имени Воскресенье, 19 Июля 2020 г. 21:49 (ссылка)
Большое спасибо!

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Аноним   обратиться по имени Понедельник, 20 Июля 2020 г. 20:30 (ссылка)
У меня сразу тяжесть и усталость в ногах пропадает после того, как я массаж делаю с релаксирующим бальзамом марки хорс форс, прям самое то, всегда помогает и от болей в суставах, мышцах.
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Понедельник, 20 Июля 2020 г. 21:59ссылка
LediLana
Спасибо за совет!
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