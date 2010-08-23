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Минтай, запеченный с капустой: бюджетно, полезно и вкусно!

Среда, 30 Сентября 2020 г. 10:56 + в цитатник

Минтай, запеченный с капустой: бюджетно, полезно и вкусно!

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Приготовление не займет много времени, а в результате получите очень вкусное и полезное блюдо.
 
Ингредиенты:
половина килограмма минтая
столько же капусты белокочанной
Для заливки:
пятьдесят грамм нежирной сметаны
половина граненого стакана молока
одно яйцо
горчица и соль – на вкус
хмели-сунели – щепотка
 
Минтай, запеченный с капустой: рецепт
 
Приготовление заливки:
Молоко залить в миску, вбить в него яйцо, подсолить и добавить щепотку хмели-сунели.
Все тщательно перемешать вилочкой.
 
Подготовка рыбы и капусты:
 
Тушки минтая тщательно промыть и почистить от внутренних черных пленок. Срезать плавники и хвостики. Каждую тушку разделить на три части. Посолить и отложить в сторонку на четверть часа.
С капусты снять верхние завядшие листья и тонко нашинковать. Переложить в глубокую чашу, посолить и хорошенько помять руками.
Капусту переложить в форму для запекания.
 
 
Сверху капусты уложить кусочки минтая.
Залить капусту и минтай приготовленной заливкой.
В сметану добавить немного русской горчицы, перемешать и обмазать ею рыбку.
Рыбу с капустой положить в предварительно разогретую до 200°С духовку приблизительно на три четверти часа.
Ну все, без особого труда приготовили пикантное очень вкусное блюдо. Сочная чуть сладковатая рыбка хорошо гармонирует с капусткой.
Рубрики:  Рецепты
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Terrasa   обратиться по имени Четверг, 01 Октября 2020 г. 09:15 (ссылка)
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