Минтай, запеченный с капустой: бюджетно, полезно и вкусно!
Приготовление не займет много времени, а в результате получите очень вкусное и полезное блюдо.
Ингредиенты:
половина килограмма минтая
столько же капусты белокочанной
Для заливки:
пятьдесят грамм нежирной сметаны
половина граненого стакана молока
одно яйцо
горчица и соль – на вкус
хмели-сунели – щепотка
Минтай, запеченный с капустой: рецепт
Приготовление заливки:
Молоко залить в миску, вбить в него яйцо, подсолить и добавить щепотку хмели-сунели.
Все тщательно перемешать вилочкой.
Подготовка рыбы и капусты:
Тушки минтая тщательно промыть и почистить от внутренних черных пленок. Срезать плавники и хвостики. Каждую тушку разделить на три части. Посолить и отложить в сторонку на четверть часа.
С капусты снять верхние завядшие листья и тонко нашинковать. Переложить в глубокую чашу, посолить и хорошенько помять руками.
Капусту переложить в форму для запекания.
Сверху капусты уложить кусочки минтая.
Залить капусту и минтай приготовленной заливкой.
В сметану добавить немного русской горчицы, перемешать и обмазать ею рыбку.
Рыбу с капустой положить в предварительно разогретую до 200°С духовку приблизительно на три четверти часа.
Ну все, без особого труда приготовили пикантное очень вкусное блюдо. Сочная чуть сладковатая рыбка хорошо гармонирует с капусткой.