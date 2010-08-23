Минтай, запеченный с капустой: бюджетно, полезно и вкусно!

Приготовление не займет много времени, а в результате получите очень вкусное и полезное блюдо.

Ингредиенты:

половина килограмма минтая

столько же капусты белокочанной

Для заливки:

пятьдесят грамм нежирной сметаны

половина граненого стакана молока

одно яйцо

горчица и соль – на вкус

хмели-сунели – щепотка

Минтай, запеченный с капустой: рецепт

Приготовление заливки:

Молоко залить в миску, вбить в него яйцо, подсолить и добавить щепотку хмели-сунели.

Все тщательно перемешать вилочкой.

Подготовка рыбы и капусты:

Тушки минтая тщательно промыть и почистить от внутренних черных пленок. Срезать плавники и хвостики. Каждую тушку разделить на три части. Посолить и отложить в сторонку на четверть часа.

С капусты снять верхние завядшие листья и тонко нашинковать. Переложить в глубокую чашу, посолить и хорошенько помять руками.

Капусту переложить в форму для запекания.

Сверху капусты уложить кусочки минтая.

Залить капусту и минтай приготовленной заливкой.

В сметану добавить немного русской горчицы, перемешать и обмазать ею рыбку.

Рыбу с капустой положить в предварительно разогретую до 200°С духовку приблизительно на три четверти часа.

Ну все, без особого труда приготовили пикантное очень вкусное блюдо. Сочная чуть сладковатая рыбка хорошо гармонирует с капусткой.