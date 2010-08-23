Ленивая «пицца» из молодых кабачков
Получается блюдо ароматным, сочным и аппетитным. Такую пиццу можно приготовить и на завтрак, и на ужин.
два молодых кабачка среднего размера
пять яиц
сто пятьдесят граммов сыра
три помидора
соль и перец – по вкусу
несколько веточек укропа или любой другой свежей зелени
растительное масло – для жарки
Как приготовить вкусное блюдо из молодых кабачков
Начать надо с подготовки кабачков:
Кабачки помыть и, не очищая от кожуры и семечек, так как они еще совсем молодые, натереть на крупной терке.
Натертые кабачки отжать через мелкую марлю и отправить в сковороду с разогретым растительным маслом.
Жарить на среднем огне, периодично помешивая, минут десять.
Пока кабачки жарятся нужно подготовить заливку:
В глубокую емкость вбить яйца.
Сыр натереть на крупной фракции терки и отправить к яйцам.
Все хорошо перемешать вилочкой.
Помидорки помыть, просушить полотенчиком и разрезать тонкими четверть кольцами.
Снова все тщательно перемешать.
А теперь – последний этап:
Кабачки в сковороде хорошо перемешать и добавить к ним приготовленную заливку.
Все снова перемешать, равномерно распределить и тушить еще минут семь на среднем огне. Периодически проделывать в овощном слое дырочки, чтобы лишняя жидкость выкипала.
За пару минут до готовности закрыть сковороду крышкой. Огонь несколько увеличить.
Через две-три минуты огонь выключить.
Свежую зелень помыть, просушить и посыпать им готовое блюдо.
Ну вот мы и приготовили очень оригинальное вкусное блюдо из кабачков. Ленивая пицца получилась очень аппетитной, яркой и ароматной. Разделите ее на порционные кусочки и подайте на стол.
Можно кабачки не тереть, а тонко нарезать полукольцами.