Ленивая «пицца» из молодых кабачков

Получается блюдо ароматным, сочным и аппетитным. Такую пиццу можно приготовить и на завтрак, и на ужин.

два молодых кабачка среднего размера

пять яиц

сто пятьдесят граммов сыра

три помидора

соль и перец – по вкусу

несколько веточек укропа или любой другой свежей зелени

растительное масло – для жарки

Как приготовить вкусное блюдо из молодых кабачков

Начать надо с подготовки кабачков:

Кабачки помыть и, не очищая от кожуры и семечек, так как они еще совсем молодые, натереть на крупной терке.

Натертые кабачки отжать через мелкую марлю и отправить в сковороду с разогретым растительным маслом.

Жарить на среднем огне, периодично помешивая, минут десять.

Пока кабачки жарятся нужно подготовить заливку:

В глубокую емкость вбить яйца.

Сыр натереть на крупной фракции терки и отправить к яйцам.

Все хорошо перемешать вилочкой.

Помидорки помыть, просушить полотенчиком и разрезать тонкими четверть кольцами.

Снова все тщательно перемешать.

А теперь – последний этап:

Кабачки в сковороде хорошо перемешать и добавить к ним приготовленную заливку.

Все снова перемешать, равномерно распределить и тушить еще минут семь на среднем огне. Периодически проделывать в овощном слое дырочки, чтобы лишняя жидкость выкипала.

За пару минут до готовности закрыть сковороду крышкой. Огонь несколько увеличить.

Через две-три минуты огонь выключить.

Свежую зелень помыть, просушить и посыпать им готовое блюдо.

Ну вот мы и приготовили очень оригинальное вкусное блюдо из кабачков. Ленивая пицца получилась очень аппетитной, яркой и ароматной. Разделите ее на порционные кусочки и подайте на стол.

Можно кабачки не тереть, а тонко нарезать полукольцами.