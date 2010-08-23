Сладкая колбаска из сухофруктов
Финиковая сладкая колбаска — это замечательный постный десерт, который не только подарит наслаждение от вкуса, а и зарядит энергией, пополнив запас витаминов, микроэлементов и жирных кислот. Это полезное лакомство — находка для мам и их маленьких сладкоежек!
Ингредиенты
Финики 250 г
Курага 250 г
Кунжут 100 г
Семечки подсолнечника 50 г
Кешью 150 г
Апельсиновая цедра 1 ст. л.
Корица 1 щеп.
Кардамон 1 щеп.
Приготовление
Финики, очищенные от косточек, и курагу замочите в кипятке на 15 минут.
Пропустите через мясорубку.
Прокалите орехи и половину от количества кунжута в духовке и горячими сразу же засыпьте в миску к сухофруктам.
Добавьте специи, семена подсолнечника и апельсиновую цедру, перемешайте.
Из полученной массы сформируйте колбаски, обваляйте их в оставшемся кунжуте и заверните в пергамент.
Отправьте в холодильник на пару часов.
Состав можете менять по своему вкусу: различные виды орехов, чернослив, лимонная цедра, инжир, сушеная клюква… Всех не перечесть. Готовьте с удовольствием, поститесь на здоровье и не забывайте делиться нашими рецептами с друзьями!