Сладкая колбаска из сухофруктов

Финиковая сладкая колбаска — это замечательный постный десерт, который не только подарит наслаждение от вкуса, а и зарядит энергией, пополнив запас витаминов, микроэлементов и жирных кислот. Это полезное лакомство — находка для мам и их маленьких сладкоежек!

Ингредиенты

Финики 250 г

Курага 250 г

Кунжут 100 г

Семечки подсолнечника 50 г

Кешью 150 г

Апельсиновая цедра 1 ст. л.

Корица 1 щеп.

Кардамон 1 щеп.

Приготовление

Финики, очищенные от косточек, и курагу замочите в кипятке на 15 минут.

Пропустите через мясорубку.

Прокалите орехи и половину от количества кунжута в духовке и горячими сразу же засыпьте в миску к сухофруктам.

Добавьте специи, семена подсолнечника и апельсиновую цедру, перемешайте.

Из полученной массы сформируйте колбаски, обваляйте их в оставшемся кунжуте и заверните в пергамент.

Отправьте в холодильник на пару часов.

Состав можете менять по своему вкусу: различные виды орехов, чернослив, лимонная цедра, инжир, сушеная клюква… Всех не перечесть. Готовьте с удовольствием, поститесь на здоровье и не забывайте делиться нашими рецептами с друзьями!