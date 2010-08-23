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Создан: 23.08.2010
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Сладкая колбаска из сухофруктов

Среда, 11 Ноября 2020 г. 06:12 + в цитатник

Сладкая колбаска из сухофруктов

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Финиковая сладкая колбаска — это замечательный постный десерт, который не только подарит наслаждение от вкуса, а и зарядит энергией, пополнив запас витаминов, микроэлементов и жирных кислот. Это полезное лакомство — находка для мам и их маленьких сладкоежек!
 
Ингредиенты
Финики 250 г
Курага 250 г
Кунжут 100 г
Семечки подсолнечника 50 г
Кешью 150 г
Апельсиновая цедра 1 ст. л.
Корица 1 щеп.
Кардамон 1 щеп.
 
Приготовление
Финики, очищенные от косточек, и курагу замочите в кипятке на 15 минут.
 
Пропустите через мясорубку.
 
Прокалите орехи и половину от количества кунжута в духовке и горячими сразу же засыпьте в миску к сухофруктам.
 
Добавьте специи, семена подсолнечника и апельсиновую цедру, перемешайте.
 
Из полученной массы сформируйте колбаски, обваляйте их в оставшемся кунжуте и заверните в пергамент.
 
Отправьте в холодильник на пару часов.
 
Состав можете менять по своему вкусу: различные виды орехов, чернослив, лимонная цедра, инжир, сушеная клюква… Всех не перечесть. Готовьте с удовольствием, поститесь на здоровье и не забывайте делиться нашими рецептами с друзьями!
Рубрики:  Рецепты/любимые рецепты
Рецепты/постные блюда
Метки:  

Процитировано 43 раз
Понравилось: 22 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 11 Ноября 2020 г. 09:10 (ссылка)
Спасибо.
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vit4109   обратиться по имени Среда, 11 Ноября 2020 г. 10:28 (ссылка)
Доброе утро!
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Алла_Студентова   обратиться по имени Среда, 11 Ноября 2020 г. 12:14 (ссылка)
Среда - Дни недели - Анимационные блестящие картинки GIF
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sofija330   обратиться по имени Четверг, 12 Ноября 2020 г. 12:24 (ссылка)
Спасибо!
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