Запеканка из цветной капусты под сырной корочкой
Ингредиенты
капуста цветная — 600 гр.
сливки (15% у меня) — 200 мл.
яйцо куриное — 3 шт.
сыр твердый — 100 гр.
соль
масло растительное (для смазывания формы для выпекания) — 1 ст.л.
Рецепт приготовления
Цветную капусту промываем, разбираем на соцветия.
1 литр воды солим по вкусу и доводим до кипения.
В кипящую воду отправляем капусту и после закипания варим 3-5- минут.
Откидываем капусту на сито и даем стечь воде.
Тем временем готовим заливку:
смешиваем: сливки, яйца и соль по вкусу с учетом солености сыра.
Продолжаем готовить:
Сыр натираем в отдельную тарелку на крупную терку.
Форму для выпекания смазываем растительным масло.
Выкладываем капусту цветную, поливаем заливкой и посыпаем тертым сыром.
Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
Смотрите по своей духовке, у меня только нижний нагрев.
Запеканка готова. Она получается очень вкусной и нежной.
А Вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего!