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Создан: 23.08.2010
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Запеканка из цветной капусты под сырной корочкой

Пятница, 04 Декабря 2020 г. 06:22 + в цитатник

Запеканка из цветной капусты под сырной корочкой

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Ингредиенты
капуста цветная — 600 гр.
сливки (15% у меня) — 200 мл.
яйцо куриное — 3 шт.
сыр твердый — 100 гр.
соль
масло растительное (для смазывания формы для выпекания) — 1 ст.л.
 
Рецепт приготовления
Цветную капусту промываем, разбираем на соцветия.
 
1 литр воды солим по вкусу и доводим до кипения.
 
В кипящую воду отправляем капусту и после закипания варим 3-5- минут.
 
Откидываем капусту на сито и даем стечь воде.
 
Тем временем готовим заливку:
 
смешиваем: сливки, яйца и соль по вкусу с учетом солености сыра.
 
Продолжаем готовить:
 
Сыр натираем в отдельную тарелку на крупную терку.
 
Форму для выпекания смазываем растительным масло.
 
Выкладываем капусту цветную, поливаем заливкой и посыпаем тертым сыром.
 
Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
 
Смотрите по своей духовке, у меня только нижний нагрев.
 
Запеканка готова. Она получается очень вкусной и нежной.
 
А Вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего!
Рубрики:  Рецепты/любимые рецепты
Метки:  

Процитировано 11 раз
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vit4109   обратиться по имени Пятница, 04 Декабря 2020 г. 09:33 (ссылка)
Доброе утро!
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