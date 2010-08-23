Запеканка из цветной капусты под сырной корочкой

Ингредиенты

капуста цветная — 600 гр.

сливки (15% у меня) — 200 мл.

яйцо куриное — 3 шт.

сыр твердый — 100 гр.

соль

масло растительное (для смазывания формы для выпекания) — 1 ст.л.

Рецепт приготовления

Цветную капусту промываем, разбираем на соцветия.

1 литр воды солим по вкусу и доводим до кипения.

В кипящую воду отправляем капусту и после закипания варим 3-5- минут.

Откидываем капусту на сито и даем стечь воде.

Тем временем готовим заливку:

смешиваем: сливки, яйца и соль по вкусу с учетом солености сыра.

Продолжаем готовить:

Сыр натираем в отдельную тарелку на крупную терку.

Форму для выпекания смазываем растительным масло.

Выкладываем капусту цветную, поливаем заливкой и посыпаем тертым сыром.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Смотрите по своей духовке, у меня только нижний нагрев.

Запеканка готова. Она получается очень вкусной и нежной.

А Вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего!