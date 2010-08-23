Новогодняя сборная мясная солянка

От сборной мясной солянки никуда не деться: идея лежит на поверхности, в каждой приличной семье на второй-третий день новогодних каникул варят этот без преувеличения великий суп.

Если вы не запаслись необходимой для бульона говядиной на косточке, вспомните об оставшемся в вашем распоряжении каркасе курицы, утки, гуся – вы ведь наверняка запекали на праздничный стол какую-нибудь птицу. Из него получится отличный бульон, нежирный и в меру крепкий. Посмотрите, не осталось ли и кусочка варено-копченой рульки или ребер: и то, и другое очень украсят суп.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 крупная морковь

2 небольшие головки репчатого лука

1 корень петрушки или пастернака или 100 г корневого сельдерея

1 стакан томатного сока

2-3 лавровых листа

1 ч.л. черного перца горошком

3-4 солёных огурца среднего размера

3-4 шт. охотничьих колбасок или 150 г копчёной колбасы

150 г варёной ветчины или запеченного мяса

30 шт. оливок

2 ст.л. каперсов

1/3 лимона

1 остов запеченной птицы (утки, гуся, курицы или индейки)

1 морковь

1 головка репчатого лука

стебли укропа и петрушки, черный и душистый перец горошком

300 г варено-копчёной свиной рульки или ребер (желательно)

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Сварите бульон из каркаса . Примерно за полчаса до окончания варки положите в него кусок варено-копченой свиной рульки (если используете).

Шаг 2

Очистите солёные огурцы и нарежьте кубиками, удаляя мягкую серединку. Положите шкурки и серединку в небольшой ковшик, залейте стаканом горячего бульона и поставьте вариться при очень слабом кипении минут на 15.

Шаг 3

Нарежьте лук, морковь и корень петрушки мелкими кубиками и потушите овощи в растительном масле или на жире, снятом с бульона. Когда овощи станут мягкими, влейте томатный сок и доведите смесь до кипения. Положите лавровый лист и размолотые горошины черного перца. Убавьте огонь до минимума и оставьте овощи тушиться 5-7 минут.

Шаг 4

Достаньте из бульона каркас и рульку, процедите бульон в чистую кастрюлю и поставьте ее на огонь.

Шаг 5

Нарежьте мясные продукты, которые вы используете (ветчину, буженину, охотничьи колбаски), а так же рульку и мясо, снятое с каркаса, небольшими кусочками примерно одинакового размера.

Шаг 6

Переложите в кипящий бульон поджарку. Снова доведите до кипения и положите в суп мясные продукты и огурцы. Влейте процеженный бульон, в котором варились огуречные шкурки.

Шаг 7

Добавьте каперсы, освобождённые от косточек оливки немного рассола от каперсов. Попробуйте суп на соль и, при необходимости, досолите.

Шаг 8

Срежьте цедру с половины лимона и нарежьте очищенную часть тонкими ломтиками. Разлейте суп по тарелкам, в каждую тарелку положите по ломтику лимона.