Новогодняя сборная мясная солянка
От сборной мясной солянки никуда не деться: идея лежит на поверхности, в каждой приличной семье на второй-третий день новогодних каникул варят этот без преувеличения великий суп.
Если вы не запаслись необходимой для бульона говядиной на косточке, вспомните об оставшемся в вашем распоряжении каркасе курицы, утки, гуся – вы ведь наверняка запекали на праздничный стол какую-нибудь птицу. Из него получится отличный бульон, нежирный и в меру крепкий. Посмотрите, не осталось ли и кусочка варено-копченой рульки или ребер: и то, и другое очень украсят суп.
ИНГРЕДИЕНТЫ
1 крупная морковь
2 небольшие головки репчатого лука
1 корень петрушки или пастернака или 100 г корневого сельдерея
1 стакан томатного сока
2-3 лавровых листа
1 ч.л. черного перца горошком
3-4 солёных огурца среднего размера
3-4 шт. охотничьих колбасок или 150 г копчёной колбасы
150 г варёной ветчины или запеченного мяса
30 шт. оливок
2 ст.л. каперсов
1/3 лимона
1 остов запеченной птицы (утки, гуся, курицы или индейки)
1 морковь
1 головка репчатого лука
стебли укропа и петрушки, черный и душистый перец горошком
300 г варено-копчёной свиной рульки или ребер (желательно)
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Сварите бульон из каркаса . Примерно за полчаса до окончания варки положите в него кусок варено-копченой свиной рульки (если используете).
Шаг 2
Очистите солёные огурцы и нарежьте кубиками, удаляя мягкую серединку. Положите шкурки и серединку в небольшой ковшик, залейте стаканом горячего бульона и поставьте вариться при очень слабом кипении минут на 15.
Шаг 3
Нарежьте лук, морковь и корень петрушки мелкими кубиками и потушите овощи в растительном масле или на жире, снятом с бульона. Когда овощи станут мягкими, влейте томатный сок и доведите смесь до кипения. Положите лавровый лист и размолотые горошины черного перца. Убавьте огонь до минимума и оставьте овощи тушиться 5-7 минут.
Шаг 4
Достаньте из бульона каркас и рульку, процедите бульон в чистую кастрюлю и поставьте ее на огонь.
Шаг 5
Нарежьте мясные продукты, которые вы используете (ветчину, буженину, охотничьи колбаски), а так же рульку и мясо, снятое с каркаса, небольшими кусочками примерно одинакового размера.
Шаг 6
Переложите в кипящий бульон поджарку. Снова доведите до кипения и положите в суп мясные продукты и огурцы. Влейте процеженный бульон, в котором варились огуречные шкурки.
Шаг 7
Добавьте каперсы, освобождённые от косточек оливки немного рассола от каперсов. Попробуйте суп на соль и, при необходимости, досолите.
Шаг 8
Срежьте цедру с половины лимона и нарежьте очищенную часть тонкими ломтиками. Разлейте суп по тарелкам, в каждую тарелку положите по ломтику лимона.